Na základě dlouhodobé spokojenosti se obě strany dohodly na prodloužení smlouvy o pronájmu na dalších 15 let s možností prodloužení o dalších pět let. Jedním z nejvýznamnějších projektů blízké budoucnosti bude vybudování nového pavilonu F s ambulantní rehabilitační péčí.

„Ve spolupráci s městem, od kterého máme pronajaty budovy, provozujeme nemocnici již dvacet let. Velmi mne těší, že jsme se dohodli na prodloužení smlouvy, neboť vzájemné vztahy byly vždy korektní a vstřícné a ani s nástupem nového vedení města tomu není jinak,“ uvedla předsedkyně představenstva nemocnice MUDr. Barbora Zbránková s tím, že během uplynulých dvaceti let se podařilo v nemocnici uskutečnit mnoho významných projektů. „A velkolepé plány máme i pro následující roky,“ poodhalila doktorka Zbránková.

Od roku 2002 bylo v českotěšínské nemocnici proinvestováno téměř 150 miliónů korun, z toho bylo z rozpočtu města 43 milionů. „Z investic, na kterých se plně podílelo město, jde například o rekonstrukci stravovacího provozu, rekonstrukce výtahů, modernizace systému vytápění či opravu střechy na budově A,“ vyjmenovává Barbora Zbránková a doplňuje: „Mezi projekty, které financovala nemocnice, patří například vybudování nového moderního dvoupodlažního pavilonu, jehož součástí je dialyzační středisko. A patří zde i veškerá průběžná obnova přístrojového vybavení.“

Do budoucnosti plánuje nemocnice nejen udržet rozsah stávající zdravotní péče, a to jak ambulantní, tak lůžkové, ale poskytovanou péči také rozšířit. Již nyní se pracuje na projektu vybudování nového pavilonu, ve kterém bude sídlit ambulantní rehabilitační péče.

„Do našeho majetku jsme již zakoupili budovu bývalé kotelny, která je umístěna naproti lékárny, a čekáme na výsledky studií, které aktuálně probíhají. Pokud půjde vše dle plánů, mohli by se pacienti nového pracoviště dočkat do dvou let,“ upřesňuje Barbora Zbránková s tím, že prostory budovy C, kde se aktuálně rehabilitační pracoviště nachází, budou využity k rozšíření poskytování lůžek následné péče a v plánuje je i poskytování péče paliativní. „Demografický trend je neúprosný, populace stárne, a tak je potřeba myslet i na pacienty, kteří jsou již na konci své životní cesty, a zajistit jim odpovídající péči,“ míní Zbránková.

Českotěšínská nemocnice poskytuje služby zdejším občanům už více než 80 let. „Městskou nemocnicí je toto zařízení 25 let. Našim cílem bylo vždy zachovat občanům služby na nejvyšší možné úrovni, která odpovídá požadavkům na lékařskou péči ve 21. století. Spolupráce se zkušenými odborníky, která bude pokračovat, je toho zárukou. Známe jejich přístup k profesi, pacientům a věříme, že díky realizaci jejich dalších plánů bude nemocnice nabízet vysoký standard svých služeb,“ dodal starosta města Vít Slováček.