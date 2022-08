První oznámení bylo na začátku měsíce června. „Dle prvotního oznámení neznámý pachatel poškodil páčením dvoukřídlé vrata odstaveného nákladního vagonu, překonal visací zámek a kovovou mříž a následně vnikl do vnitřních prostor nákladního vagonu. Dále bylo zjištěno také poškození kovové mříže u okna. Vzhledem k tomu, že se jednalo o vagon, ve kterém byly připraveny věci k účelu humanitární pomoci, neznámý pachatel bral vše, co se hodilo, například dětské pleny, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, ale také další věci,“ přiblížila policejní mluvčí Eva Michalíková.

Škoda byla vyčíslena na částku převyšující 10 tisíc korun. Policisté z Bohumína ve spolupráci s orlovskými kriminalisty pachatele rychle dopadli. Precizní operativní činností, zajištěním stop z místa činu či získanými poznatky nakonec ztotožnili trojici možných pachatelů. Jednalo se o muže ve věku 25, 34, 26 let. Kriminalisté jim sdělili obvinění ze spáchání přečinu krádež.

Lupiči se vloupali do vagonu s humanitární pomocí.Zdroj: PČR

„Nejmladšímu z pachatelů navíc kriminalisté prokázali další dva skutky krádeže a komisařem byl podán podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. Zbývající dva obvinění jsou stíháni na svobodě. V případě prokázáni viny obviněným hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let,“ objasnila Eva Michalíková.

Druhé oznámení o vloupání do vagonu s věcmi určenými k humanitární pomoci na odstavené koleji v prostorách nádraží v Bohumíně policisté přijali na konci července 2022. Jak se následně při ohledání místa ukázalo, do vagonu bylo vniknuto obdobným způsobem jako v předchozím skutku. Dále pak policisté zjistili, že část věcí, které pochází právě odtud, byla přesunuta do jiného odstaveného vagonu. „Vzhledem k neexistující evidenci věci není vyloučeno, že došlo ke krádeži i dalšího zboží. V současné době stále muži zákona pátrají po možném pachateli či pachatelích a prověřují okolnosti daného skutku,“ uvedla k druhému případu Michalíková.