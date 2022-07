Speciálně vypravené spoje

„Míša to má do Zábřehu dobré, tramvaje nebývají tak nacpané jako ty k nám do Poruby. Ani na Coloursy, ani potom domů,“ záviděla své kamarádce studentka Viktorie. Čekala ji jízda na opačný konec města ve „vsuvce“, neboli speciálně vypraveném spoji pro návštěvníky Colours of Ostrava. Dopravní podnik nechal k obvyklým dvěma vozům soupravy připojit třetí. Také ty byly zcela plné.

Tramvaje na Porubu sice vynechávaly méně frekventované stanice, zato však pasažéři dopláceli na výluku v Opavské ulici. „Konečná byla u dopraváckých dílen v Martinově a tady se muselo přesedat na autobusy rozvážející lidi dále po Porubě. Ty naštěstí čekaly na tramvaje, i když měly zpoždění. Ta naše vyrážela z Hlubiny místo ve 23.40 asi o šest sedm minut později,“ odhadla Viktorie.

Pod kontrolou policie

Dostat se do spojů byl přitom celkem kumšt a zdaleka ne každému se to podařilo. Pocity uvnitř tramvaje pak pasažéři přirovnávali k příslovečným „sardinkám“. Navíc navlhlé oděvy a pláštěnky ve spojení s tolika lidmi vytvářely ve voze něco jako subtropické klima. I tramvaják si musel v kabině před odjezdem ze stanice Důl Hlubina otřít orosené sklo. Nikdo ale zvlášť nereptal, cestování se obešlo bez zlých vibrací či agresivity.

To policisté a strážníci, kteří usměrňovali provoz v Místecké ulici, sem tam nějakou nadávku vypustili. Zejména směrem k řidičům pokoušejícím se dostat co nejblíže k okraji cesty, kde lidé čekali na soukromý odvoz z festivalu nebo taxík. „Čtyři stovky do centra? Ani náhodou!“ upalovala dvojice od jednoho z přepravců, který si pak řekl o šest set korun do mnohem vzdálenější Poruby.

„Osm set padesát, je to přes kalkulaci Bolt. Ale když si zajdeš na benzinku a patnáct, dvacet minut počkáš, může cena klesnout až na pětikilo,“ prozradil jiný taxikář k taxe do Ostravy-Poruby. Průměrně se cesta od Dolu Hlubina až na západní konec Ostravy pohybovala právě okolo 600 korun. Bylo to o poznání méně než při nedávném festivalu Beats for Love, kdy si taxikáři říkali I o dvanáct stovek.

Colours of Ostrava: dopravní podnik posílil spoje

Dopravní podnik Ostrava (DPO) na vybraných tramvajových linkách posílil noční spoje. “Pro odvoz návštěvníků festivalu domů nebo do stanových městeček vypravujeme ze zastávky Dolní Vítkovice Hlubina speciální tramvajové posilové spoje do všech obvyklých směrů: na konečnou zastávku Výškovice, na terminály Dubina a Hranečník, k vlakovému Hlavnímu nádraží a také do Martinova s možností přestupu na autobus do Poruby. Zřídili jsme také speciální web dpo.cz/colours2022, kde zájemci najdou jízdní řády a další užitečné informace. Počet posilových spojů je stanoven vždy po dohodě s pořadateli akcí, jedná se o výpravu nad rámec běžné dopravy. Změnu organizace dopravy po první noci zatím neplánujeme. Situaci nadále sledujeme,” uvedla mluvčí DPO Tereza Šnoblová. (jir)