"Vozidlo projelo travnatým porostem na chodník, kde díky poškození zastavilo a stalo se nepojízdným. Řidič následně z místa dopravní nehody utekl. Ve vozidle cestovaly další osoby, které byly ztotožněny. Během dnešního dne budou probíhat procesní úkony, výslechy zainteresovaných osob, vyhodnocovat všechny dostupné video záznamy, ale i městské kamery," doplnila Viačková s tím, že důvodně podezřelým je muž ve středním věku, který není pro policisty zcela neznámý. Zákaz řízení má vysloven nejméně do roku 2023, který v posledním čase několikrát porušil. Jeho zadržení je jen otázkou času.

Jak dále uvedla, vůz odbočil na ulici 17. listopadu, pokračoval vjetím do protisměru ulice Majakovského, ve směru k Dlouhé třídě. Tady ohrozil právě projíždějícího nic netušící řidiče a vysokou rychlostí pokračoval dál.

"Havířovští policisté si během výkonu služby včera 12. 10. večer všimli na úrovni křižovatky pod Bludovickým kopcem projíždějícího osobního vozidla Audi A6, přičemž policisté dle osobní a místní znalosti měli povědomí o tom, že toto vozidlo by mohla řídit osoba, která za volantem nemá co dělat. Proto se rozhodli řidiče vozidla zkontrolovat, zapnuli zvukové i světlené znamení a následovali ho. Řidič zareagoval akceleraci rychlosti a začal před služebním vozidlem ujíždět," popsala začátek divoké jízdy mluvčí policie Zlatuše Viačková.

/FOTOGALERIE/ Úterní policejní honička v Havířově skončila nehodou. Řidič, který policistům nezastavil na výzvu a v Audi A6 se rozhodl ujet, za volantem navíc neměl co dělat.

