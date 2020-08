Poslední prázdninovou sobotu je pro milovníky vojenské historie připravena Noční prohlídka bunkru a promítání na bunkru MO 55 Na Trati v Bohumíně.

Válečný obranný bunkr Na Trati z roku 1939. | Foto: Deník / Tomáš Januszek

Zažijte jedinečnou atmosféru při noční prohlídce prvorepublikového bunkru v doprovodu hraničáře, zvuku dieselagregátu či interaktivních exponátů. Od 21 hodin se bude promítat přímo na bunkr válečný film Železná srdce, dějově zasazený do 2. světové války. Připraveno bude i ohniště s možností opéct si vlastní špekáčky. To vše v sobotu 29.8. od 19 do 22 hodin.