Na té si dalo PR oddělení nemocnice záležet. Oslovilo média, má v záloze rozhovory s primářem urologie či s pacientem, který s rakovinou prostaty vítězně bojoval, a jejich názory a postřehy bude nemocnice šířit přes sociální sítě. Navíc se pro tuto kampaň podařilo nadchnout i hokejisty AZ Havířov.

„Dnes večer budeme před zápasem se Slávií na stadionu o této kampani mluvit a oslovíme takto několik tisíc mužů najednou,“ prozradil ředitele nemocnice.

Všichni muži s knírkem

A protože po slovech mají následovat i činy, usedl ředitel nemocnice jako první na židli a nechal si od kadeřníka vytvořit slušivý knír. „S tím knírkem budu asi vypadat jako německý pornoherec, ale pro dobrou věc to vydržím,“ prohlásil v žertu Norbert Schellong.

Na židličkách ho hned následovali další muži – provozně technický náměstek Petr Baránek, primář interny František Pokorný anebo šéf IT oddělení nemocnice Lukáš Gola.

„Já už jsme zarůstal několik dní, takže manželka tušila, že do této kampaně zapojím,“ řekl Petr Baránek a holičku požádal, aby mu knírek upravila po vzoru Gomeze Addamse z komiksu The Addams Family.

Primář interny František Pokorný považuje to, že se zapojil do takovéto akce, za samozřejmost. „Chci podpořit dobrou věc. A tímto mohu upozornit na něco, co se dá vylepšit, co by muži neměli podceňovat,“ řekl Pokorný.

Život je zase krásný, říká vyléčený muž

Julius Bajo chodil na preventivní prohlídky do urologické ambulance 30 let. Nemoc zaútočila v jeho 68 letech a o dva roky propukla naplno. „Přišlo to bez varování, zničeho nic. Rána. Bum,“ říká čtyřiasedmdesátiletý Havířovan. „Přežil jsem díky skvělé péči místních urologů. Prostatu mi odoperovali a já se vyléčil. Nemám prostatu, ale cítím se skvěle. Je to daň za život,“ dodává a všem mužům vzkazuje: „Chlapi, běžte na preventivní prohlídky. Nic vás to nestojí a zachráníte si život!“

Prevence, prevence a zase prevence. Je důležitá

Zopakovat osvětovou kampaň prevence rakoviny prostaty se nemocnice rozhodla po loňských zkušenostech, kdy právě díky Movemberu měli dalšího čtvrt roku v ambulancích o třetinu více mužů na preventivních prohlídka než během roku. „Loni jsme si to vyzkoušeli a letos se do akce zapojili přímo s nadací Fundation Movember,“ uvedl ředitel nemocnice. „Problémy s prostatou je potřeba zachytit včas. Je škoda, když to dojde do fáze, kdy už se s tím nedá nic dělat,“ dodal.

„Doufáme, že letos to procento těch, kteří dojdou na preventivní prohlídku, bude vyšší než loni. Vyšetření prostaty není nijak zvlášť nepříjemné vyšetření a rozhodně stojí za to ho absolvovat. Člověk si tak může zachránit život,“ zdůraznila PR manažerka nemocnice Irma Kaňová.

A dodala, že kromě většího zvýšení počtu preventivních kontrol na urologii se snaží shromáždit peníze na nový flexibilní cystoskop, což je diagnostický přístroj, který dokáže včas odhalit rakovinu prostaty a varlat. Takový přístroj stojí čtvrt milionu korun. „Část bychom chtěli získat prodejem triček a placek s logem kampaně, a také jsme zřídili speciální účet, na který mohou lidé posílat své finanční příspěvky,“ řekla Irma Kaňová.