Ano. Musíme zjistit, jak jsou na tom městské finance, případně je stabilizovat a podle toho se můžeme dále rozhodovat. Všechny politické subjekty ve městě měly před volbami jako téma parkování ve městě, bezpečnost, v neposlední řadě také záležitost, co s areálem letního koupaliště. To jsou tedy asi ta největší témata.

Chcete tím říct, že se pustíte do opravy letního koupaliště?

Nikoli. Nechci slibovat, že budeme opravovat koupaliště. Kdyby byly peníze, tak můžeme cokoliv, ale nejprve musíme zjistit, jak na tom městská kasa doopravdy je. Bez toho se žádné rozhodnutí dělat nedá. Zajímá nás také, jaké projekty jsou rozpracované z minula. Pokud by to byly projekty přínosné pro obyvatele Orlové, tak v nich budeme pokračovat, ale každopádně chceme přijít i s novými projekty.

Jste první ženou starostkou v novodobé historii města. Je to pro vás velký závazek?

Určitě závazek, ale beru tuto svou funkci s velkým respektem a jako službu občanům.

Co podle vás v Orlové je tím největším tématem, na které se chcete zaměřit, které chcete řešit, které obyvatele nejvíc pálí?

Akutně je určitě potřeba řešit parkování. Myslím si, že je to víceméně pro všechny obyvatele Orlové napříč věkovým spektrem noční můra. Určitě je to velké téma. Všichni víme, že ve městě je dlouhodobě nedostatek parkovacích míst a my s tím musíme něco udělat. Doufám, že nám v tom bude nápomocen i Moravskoslezský kraj. Chceme vyvolat s krajem jednání a doufáme, že na toto téma najdeme společnou řeč.

Z povolebních vyjednávání se zrodila poměrně netradiční koalice tvořená hnutím ANO, jako vítězem voleb, a pak ještě SPD a ČSSD. Proč takto?

Proč netradiční? V okolí nejsme jediní, kdo volil spolupráci s SPD, po volbách se tato varianta nabízela. A pokud jde o přizvání ČSSD, připadlo mi velmi logické, když města kolem nás mají zástupce ČSSD také ve vedení svých radnic. Tímto bych také ráda zdůraznila, že chceme navázat spolupráci s okolními městy.