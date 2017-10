Nová zastávka bude v provozu od pondělí

Už v pondělí budou osobní a spěšné vlaky zastavovat v nové zastávce Havířov střed.

K definitivnímu dokončení stavby scházejí jen hodiny. Poslední úspěšná technicko-bezpečnostní zkouška umožní zastavování osobních a spěšných vlaků již od pondělí 16. října 2017.

„Denně se stovkám cestujících z blízkého okolí zkrátí dojíždění vlakem. Stavba probíhala od 1. března letošního roku a náklady na její realizaci dosáhly bezmála 37 milionů korun,“ uvedla mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová.

Nová zastávka Havířov střed je umístěna přímo u silničního mostu v blízkosti Dělnické ulice, zároveň se nachází v docházkové vzdálenosti od zastávky městské i příměstské autobusové dopravy.

„Cestujícím slouží dvě nová nástupiště ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice, což umožňuje pohodlný nástup do vlakových souprav. Před nepřízní je chrání nové přístřešky s lavičkami. Zajištěn je i bezbariérový přístup, nové osvětlení, rozhlasový informační systémem, nechybí bezpečnostní kamerový systém. Součástí stavby byly také úpravy železničního svršku a spodku, dále trakčního vedení a traťového zabezpečovacího zařízení,“ dodala mluvčí Šubová.

Podle předpokladů využije novou zastávku Havířov střed až šest set cestujících denně. Vedle kratší cesty do zaměstnání a škol budou mít také blízko do obchodní zóny a do nedaleké nemocnice. Původní název nové zastávky Havířov nemocnice byl po dohodě s městem změněn právě na Havířov střed.

Samotná stavba zastávky přišla na 35 801 643 koruny, celkové investiční náklady na přípravu a realizaci stavby činí necelých 60 milionů korun. Částečně by měla stavbu pokrýt dotace z Operačního programu Doprava 2014–2020 Evropské unie ve výši až 45 273 658 korun.