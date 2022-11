VIDEO: Tisíce kubíků kamene, jáma 2 Dolu Lazy už téměř není, podívejte se

Instalace hvězd na Bolt Tower je součástí Ceny Jantar za celoživotní přínos umění Moravskoslezského kraje. I letos tuto cenu na základě rozhodnutí odborného kolegia obdržely dvě výrazné osobnosti, jejichž jména jsou ve svém oboru velkým pojmem a daleko překračují hranice České republiky.

Zakladatelka Sborového studia Permoník v Karviné Eva Šeinerová před odhalením hvězd řekla, že takovým počinem, jakým je Jantarové schodiště slávy, udělala Ostrava něco velmi originálního, protože udělat varianci na téma, které je samo slavné, je podle ní úžasné. „Jsem ráda, že jsem se ocitla ve společnosti mimořádných lidí, kterým o něco šlo. Nemohu proto mít jiný pocit, než vděčnost. Moc za cenu a hvězdu děkuji a vážím si jí,“ řekla Šeinerová.

Cenu Jantar, kterou letos převzala, bere jako ocenění práce množiny lidí. „Práce, kterou já jsem odvedla, jsem neodvedla sama. Podílelo se na ní velké množství lidí. A že jsme spolu s manželem 50 let budovati Permoník a usilovali o jeho rozkvět, tak ta hvězda je symbolem všech těch, kteří nám v té práci pomáhali. A symbolem i těch lidí, kteří nyní v té práci velmi úspěšně pokračují v čele s Petrem Kazíkem, prezidentem sboru, a mojí nástupkyní Martinou Juríkovou. To je největší štěstí, které mě potkalo,“ dodala Eva Šeinerová.

A jaký je pro fotografa Viktora Koláře pocit mít hvězdu se svým jménem na schodišti vysoko nad Ostravou, navíc společně s manželkou? (divadelní scénografka Marta Roszkopfová má na schodišti hvězdu od loňského roku – pozn. aut.). „Je to krásné. Možná, že sem budeme časem vodit své známé nebo hosty,“ připustil Kolář.

K TÉMATU

Laureáti Ceny Jantar za celoživotní přínos

Eva Šeinerová (1942) je zakladatelkou Sborového studia Permoník v Karviné. Dlouhá léta působila jako ředitelka ZUŠ B. Smetany v Karviné, kromě toho je spoluzakladatelkou soutěže komorních ansámblů Stonavská Barborka. Z Permoníku vybudovala renomované sborové studio se systémem přípravných oddělení. Každoročně studio čítá zhruba 200 aktivních zpěváků ve věku od 6 do 25 let. Koncertní sbor Permoník se pravidelně účastní tuzemských i zahraničních festivalů a soutěží, ze kterých přiváží domů nejvyšší ocenění. Eva Šeinerová proslavila Permoník doslova po celém světě a svými aktivitami zasáhla do životů tisíců mladých lidí.

Viktor Kolář (1941) je český fotograf, věnující se zejména dokumentární tvorbě. Díky Kolářovu unikátnímu souboru fotografií z Ostravy mohou ti, kteří v tomto regionu nežijí, hluboko nahlížet do života obyčejných lidí a vidět život takový, jaký tu doopravdy je. Kolář v roce 1968 odešel do Kanady, o pět let později se však vrátil, následně pracoval jako dělník v Nové huti Klementa Gottwalda. Teprve od roku 1985 se mohl opět věnovat fotografii ve svobodném povolání. Od roku 1994 začal vyučovat fotografický dokument na FAMU v Praze, kde se v roce 2000 habilitoval na docenta a v roce 2006 byl jmenován profesorem pro obor fotografie. Jeho manželkou je jevištní výtvarnice Marta Roszkopfová, jejíž hvězda je na Jantarovém schodišti slávy umístěna už od minulého roku.