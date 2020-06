Odpadová společnost CEVYKO zveřejnila studii EIA, která je dalším důležitým krokem při budování centra pro zpracování komunálních odpadů.

Třídění odpadu, ilustrační foto. | Foto: Deník / Renáta Večerková

Zařízení, do kterého by se měl svážet odpad nejen z Havířova, ale také z širšího okolí, by mělo být uvedeno do provozu v první polovině roku 2024 v areálu bývalého Dolu Dukla.