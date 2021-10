A ono to nakonec vyšlo. Voliči kroužkováním svých favoritů brutálně zamíchali mandáty nejen na kandidátce PirSTAN, ale v celé republice a sedmatřicetiletý karvinský podnikatel a městský zastupitel za STAN Petr Letocha se právě díky preferenčním hlasům, kterých získal napříč republikou 5671 (8,80 %), stal jedním ze tří poslanců této koalice.

Všichni tři noví poslanci za PirSTAN v Moravskoslezském kraji (Michaela Šebelová, Michael Rataj a Petr Letocha) vydělali na systému preferenčních hlasů, díky kterým se do sněmovny dostali kandidáti ze čtvrtého, desátého a dokonce čtrnáctého místa. Lídr kandidátky Lukáš Černohorský skončil až pátý v pořadí.

„Řekl bych, že to nikdo nečekal. Mrzí mě to. Každopádně máme za sebou nejdelší a nejintenzivnější kampaň, kterou jsem zažil. To mohlo přispět k většímu počtu hlasů, ale nebojím se nahlas říci, že velká část kroužků se svezla na celorepublikové vlně kroužkování,“ říká Petr Letocha.

Začátky v komunální politice

Jak se zrodil poslanec, který se stal v roce 2016 členem hnutí STAN, jehož program prosazuje od roku 2018 také v karvinském městském zastupitelstvu? „Politika mě zajímala od mládí. Jakmile jsem se vrátil z Prahy do Karviné, měl jsem jiné představy o tom, jakým směrem by se měla Karviná dále ubírat. Proto jsem využil příležitosti a kandidoval do komunálu v roce 2018. A pak už to mělo přirozený průběh, protože v tu chvíli se nešlo nezajímat o celostátní politiku,“ říká muž, který od svých 21 let podniká v oblasti marketingu.

A dodává, že neví o nikom, kdo by mu jeho kandidaturu do sněmovny vymlouval. „Ba naopak. Cítil jsem velkou podporu krajského vedení a následně jsem byl zvolen také na krajském sněmu přítomnými členy,“ říká jeden ze tří poslanců za Karvinsko. Dalšími dvěma jsou členové hnutí ANO Josef Bělica a Andrea Babišová.

Jaké představy má poslanecký nováček o své práci v poslanecké sněmovně? „Jako současný předseda interní komise STANU pro Veřejnou správu a eGovernment bych se rád věnoval také digitalizaci a hospodářské politice státu,“ prozradil.

Oslava teprve bude

Pořádná oslava jeho zvolení ho teprve zatím čeká. „Zatím jsme to stihli oslavit pouze v okruhu kolegů ze STANU,“ říká. Gratulaci samozřejmě přijímal také od rodičů a manželky, která jej prý celou dobu podporovala a fandila mu.

Nové poslance včetně Petra Letochy čeká v nejbližších hodinách cesta do Prahy a všeliké zařizování. Současně s tím už ale myslí také na komunální volby, které se konají příští rok.

„Je nejvyšší čas. Příští týden máme první koaliční schůzi na toto téma. Z komunální politiky jsem trochu zklamaný a bylo období, kdy jsem vážně zvažoval, zda do toho jít znovu. Nejsem ještě pevně rozhodnut, ale teď jsem spíše nakloněn k tomu, že kandidovat budu,“ tvrdí Letocha.