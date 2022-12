Na březnovém koncertě zazní mimo jiné skladby Jimmyho Barnese, Berta Appermonta, Artura Márqueze, Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany.

Novoroční koncert se tak letos nebude konat už potřetí za sebou. V minulých dvou letech jej zmařila covidová opatření. V lednu 2021 nabídl Majovák záznam koncertu k 110. výročí orchestru, který byl pořízen v Ostravě 8. května 2018. Letos v lednu byl koncert opět kvůli covidu zrušen a diváci jej pomohli sledovat pouze on-line.

Poslechnout si věhlasný karvinský orchestr měli nejen Karvinští příležitost v červnu na Dnech Karviné, kdy v amfiteátru letního kina zahrál filmové melodie v programu The Best of Hollywood. V červenci pak část orchestru vystoupila v areálu bývalého Dolu Gabriela v Karviné-Dolech u příležitosti prezentace tohoto území velvyslancům 27 zemí.