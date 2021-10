„Z nového sportoviště mám velkou radost. Věřím, že obě velká hřiště, prostor s košem na streetball i workout a 11 nových posilovacích strojů budou bohatě využívané. Pozitivní ohlasy máme i na předloni zprovozněnou tělocvičnu, ve které se sportuje denně až do pozdního večera. Hodiny tělocviku totiž odpoledne střídají tréninky našeho sportovního klubu a následně veřejnost,“ řekl ředitel Gymnázia Josefa Božka Tomáš Hudec a dodal, že zájemci o sportování v hale i ve venkovním areálu si musí sportoviště předem rezervovat prostřednictvím rezervačního systému.

Úpravy venkovního areálu byly rozděleny do dvou etap. „První etapa prací, která spočívala ve vybudování sportovních ploch, přišla na 7,1 milionu korun. V další etapě v areálu byly za 8 a půl milionu upraveny zpevněné plochy. Mimo rozsah předpokládaných prací byla opravena dešťová kanalizace včetně takzvaného lapolu, tedy čističe dešťové vody pod upravovanými plochami,“ sdělil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania a doplnil, že celkové náklady dosáhly téměř 16 milionů korun, které s milionovým příspěvkem z investičního fondu školy uhradil jako zřizovatel gymnázia Moravskoslezský kraj.

