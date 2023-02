Spuštění předregistračního formuláře vyvolalo u veřejnosti obrovský zájem. Jen během prvních čtyřiadvaceti hodin zaznamenala nemocnice v systému zhruba sedm tisíc záznamů. Podle vedení města jde o jasný důkaz selhání státu v zajištění stomatologické péče pro své občany.

V kraji nemá zubaře 157 tisíc lidí. V Ostravě hledají cestu, v Bohumíně pacienty

„Postarat se o základní zdravotní ošetření chrupu je povinností zdravotních pojišťoven, potažmo státu. Vyplněné formuláře přicházely celých čtrnáct dnů, kdy byla předregistrace v provozu. A zdaleka nešlo jen o náš kraj, v seznamu se objevovala místa z Olomouckého či Zlínského kraje. Lidé jsou tak zoufalí, že neváhají za zubařem cestovat i několik hodin,“ konstatoval starosta Bohumína Petr Vícha. Jak doplnil, nemocnice i městské infocentrum je v posledních týdnech zavaleno e-maily, telefonáty i osobními návštěvami zájemců.

Předpokládaná kapacita nové ambulance se třemi ordinacemi je 3 000 klientů, už nyní je tedy zřejmé, že se nedostane zdaleka na všechny. Ze strany stomatoložek bylo městu přislíbeno, že začnou registrovat osoby s trvalým bydlištěm v Bohumíně. „V první vlně půjde o ty, kteří o zubaře přišli z důvodu jeho odchodu do penze. Následovat budou Bohumíňáci, pro něž je vzdálenost dojíždění k zubaři neúnosná, případně se jejich stomatolog chystá v nejbližší době do důchodu. Pro mimobohumínské pacienty za těchto okolností nemáme příznivé zprávy, protože kapacita bude tímto zcela vyčerpána,“ uvedl místostarosta Bohumína Igor Bruzl.

Zatím provozorně, první lidé se snad dočkají už na jaře

První čekatelé na zubní ošetření by mohli být pozváni na vstupní prohlídky už letos na jaře. Ačkoliv se nová klinika v Nerudově ulici otevře až na sklonku roku, nemocnice ve spolupráci s městem zařizuje provizorní, ale plnohodnotně vybavené prostory v poliklinice v Čáslavské ulici.

„Na základě námi předaných dat bude jedna z nasmlouvaných stomatoložek postupně zvát vybrané pacienty na vstupní konzultaci. Až následně dojde k registraci jako takové. Chtěli bychom poprosit všechny předregistrované o trpělivost, jde o proces, který vzhledem k obrovskému počtu zájemců na seznamu potrvá několik měsíců,“ informoval předseda představenstva Bohumínské městské nemocnice Svatopluk Němeček.

K zubaři hromadně. Obec na Karvinsku chce školáky vozit na kontrolu do Ostravy

Aktuálně v poliklinice probíhá instalace a testování nového stomatologického vybavení tak, aby dočasná ordinace mohla začít co nejdříve fungovat. Mohla by se otevřít už v březnu. V květnu se město plánuje pustit do kompletní přestavby přízemí svého objektu v Nerudově ulici, v němž vznikne kromě tří zubních ordinací i pracoviště dentální hygieny, recepce i prostory pro rentgenové vyšetření. Předpokládané náklady na rekonstrukci včetně vybudování přilehlého parkoviště a na pořízení zdravotnického i dalšího vybavení se budou pohybovat okolo dvaceti milionů korun. Uhradí je město ze svého rozpočtu.