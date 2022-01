„Udělali jsme si dotazníkové šetření, abychom věděli, jak to tady na Karvinsku bude vypadat v nejbližších pěti letech. A zjistili jsme, že během pěti let odejde do důchodu až 40 zubařů. To znamená, že pokud se za ně nenajde náhrada, ocitne se okolo 45 tisíc lidí bez svého zubaře,“ konstatuje zubař Petr Okenica, který stojí v čele okresní stomatologické komory od loňského podzimu.

Jen příští rok má prý v okrese skončit možná až 10 zubařů. A náhrada podle něj bude velmi slabá. „Nikdo to samozřejmě přesně neví, ale dovolím si tipnout, že to v nejbližších pěti letech to nebude víc než jeden dva noví zubaři ročně v celém okrese,“ říká Okenica.

Při svém odhadu vychází mimo jiné z informací od tří českých lékařských fakult, které komora oslovila s dotazem, kolik absolventů se v nejbližších letech plánuje vrátit na Karvinsko. „Moc jich není,“ dodává.

Podle jeho kolegů je situace skutečně zoufalá. Například tím, že kvůli nedostatku zubařů nemá končící lékař své pacienty ani komu předat. Na Karvinsku ordinuje přibližně 150 stomatologů, kteří mají každý v kartotéce v průměru okolo dvou tisíc pacientů. Někdy ale i víc.

Pomoci mohou i zdravotní pojišťovny

Nedostatek zubařů trápí celou republiku, na Karvinsku je však situace velmi špatná, protože absolventi lékařských fakult se na východ republiky vracet nechtějí. Možná ještě do větších měst, třeba do Ostravy, kde je větší a také solventnější klientela. Stomatologové také dlouhodobě kritizují přístup zdravotních pojišťoven, které uzavírají smlouvy především se stomatology ve velkých městech.

„Navíc mladí lékaři často nemají zájem jít pracovat do menších měst, ale jdou do Prahy či Brna, anebo na specializovaná stomatologická pracoviště,“ řekla Deníku před dvěma lety karvinská zubní lékařka Karin Maďová. Lidé z malých obcí, ale i středně velkých měst tak musejí k zubaři dojíždět.

Řešením není podle lidí ze zubařské praxe ani registrace u lékaře, který za veškeré výkony nechá pacienta platit. I tito už prý mají plno. Další možností tady v příhraničí, zapsat se u zubaře v Polsku. Tam ale čeští občasné platí v hotovosti.

Zástupci zdravotních pojišťoven na kritiku ze strany stomatologů říkají, že se snaží stomatology motivovat tím, že jim nabízí finanční zvýhodnění, když přijmou další pacienty.

Petr Okenica říká, že podle jeho zkušeností momentálně k motivování nových stomatologů nejlépe staví Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Její pojištěnce také tento lékař přijímá.

Sehnat zubaře na vesnici se podobá zázraku

S nedostatkem zubařů se potýkají a jednou lépe, jindy hůř „bojují“ ve městech i na vesnicích. Radnice nabízejí lékařům, kteří si zřídí ordinaci v jejich městě, že jim zaplatí vybavení ordinace a motivuje je dalších dalších pobídek., takto se před několika lety podařilo zajistit zubaře v Rychvaldu. Trvalo to ale přes rok.

Podobně v Bohumíně, kde radnice novému dentistovi nabízela městský byt i kompletně zrekonstruovanou a vybavenou ordinaci včetně zubařského křesla. Dva zubaři nakonec nastoupili v tamní nemocnici, ale loni na podzim odešli do jiného regionu.

„Děsíme se chvíle, kdy naše paní zubařka řekne, že končí. Nějaký čas se už poohlížíme po jejím nástupci, ale zatím neúspěšně. Poptávali jsme zubaře na Ukrajině, byl jsem dokonce v Olomouci na fakultě a sondoval, zda tam není nějaký medik z našeho regionu, kterému bychom mohli třeba vyplácet nějaké stipendium a on by po skončení mohl ordinovat v Dětmarovicích. Nabízeli jsme zařízenou ordinaci… všechno marné. Praktici a speciálně zubaři do malých obcí nechtějí,“ řekl Deníku k tomuto tématu loni na jaře starosta Dětmarovic Ladislav Rosman.

Podpora studentů, pomoc, motivace

Co tedy dělat? „Musíme se dívat do budoucnosti,“ říká šéf okresní stomatologické komory. Také proto by chtěl už studenty na gymnáziích oslovit a zkusit získat pro studium stomatologie. „Je třeba s nimi mluvit o tomto oboru, snažit se je pro studium nadchnout a případně podporovat, v první fázi zejména pomoci zvládnout přijímací zkoušky. „Mluvil jsem na toto téma i s karvinským primátorem, který přislíbil pomoc. Města by mohla tuto podporu dotovat. Nejbližších pět let to sice žádný výsledek nepřinese, ale dívejme se ještě dál. Koneckonců Karvinsko, které je na tom, pokud jde o počty stomatologů velmi špatně, moc jiných možností nemá,“ dodává lékař Petr Okenica s tím, že by chtěl v této záležitosti oslovit i další města v okrese.

Je evidentně výjimkou, která potvrzuje pravidlo. Mladá zubařka z Karviné (která se bojí zveřejnit jméno, neboť se obává náporu nových pacientů) ordinuje druhým rokem v týmu s jiným kolegou. Zatím. Při debatě o situaci se zubními lékaři na Karvinsku přiznává, že než nastoupila do praxe, netušila, jak moc je situace vážná.

Kde najít zubaře?

Stále platí, že pokud pacient přišel o zubaře, měl by kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu, která mu má nabídnout náhradu.

Přehled o dostupných zubařích zájemci naleznou na webu České stomatologické komory www.dent.cz.

Portál však nezaručuje aktuální údaje, proto je lepší zavolat na sekretariát Oblastní stomatologické komory na číslo 777 284 899.

„Pro nás mladé lékaře je to fajn, víme, že budeme mít práci. Ovšem je nás málo,“ říká zubařka, která s rozhovorem souhlasila pouze pod podmínkou, že neuvedeme nebo změníme její jméno. Obává se totiž toho, že kdyby ho zveřejnila, okamžitě ji bude zvonit telefon a lidé budou ptát, zda by je nevzala do své péče. Tímto jen dokazuje, jak moc je situace zejména v Karviné zoufalá.

„Situace je čím dál horší a nejsou vyhlídky na lepší časy. Zubařů v důchodovém věku končí strašně moc,“ říká mladá karvinská stomatoložka, říkejme jí třeba Pavla.

Na důkaz svých slov přidává zkušenosti z jiných měst. Bere totiž služby na pohotovosti v Karviné, Ostravě nebo Opavě. „Tam se velmi často setkávám s lidmi, kteří nemají svého zubaře, takže, když mají problémy, musí to řešit jedině na pohotovosti. Občas tam bývají pěkné návaly. Někdy i několik desítek pacientů za směnu,“ říká zubařka Pavla.