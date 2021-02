Vyhlášení soutěže připravovalo město spolu s nemocnicí více než rok. „Od nového menšinového vlastníka a partnera si slibujeme výměnu znalostí i pacientů z ambulancí a v případě potřeby i personální výpomoc. Mohl by si díky nám rozšířit své portfolio služeb o lůžkovou akutní péči a případně i další obory. Spolupráce by měla být výhodná pro obě strany,“ řekl ředitel bohumínského nemocnice Svatopluk Němeček.

V prvním kole soutěže musí uchazeči doložit splnění kritérií. „Budoucí partner musí mít minimálně pětileté zkušenosti s provozem lůžkových zdravotnických zařízení, protože ta mají svá specifika. Měl by disponovat chirurgickými a interními ambulancemi v dojezdové vzdálenosti maximálně jedné hodiny autem. A za předchozí tři roky musí prokázat obrat přes šedesát miliónů korun,“ upřesnil Němeček základní požadavky pro účast ve veřejné soutěži.

Případní postupující do druhého kola pak získají interní informace o chodu Bohumínské městské nemocnice a na základě toho připraví svou finální nabídku o vzájemné spolupráci. Na tu budou mít čas do konce března. Nejpozději do poloviny letošního roku by pak zastupitelé měli rozhodnout o výsledku soutěže, kterou případně mohou i zrušit.

„Nejde nám o privatizaci nemocnice, ale o snahu získat vhodného strategického partnera, který nám bude pomáhat se zkvalitňováním péče a rozvojem nemocnice. Té se momentálně daří, už druhým rokem je v kladných číslech a zvyšují se i městské investice do jejího rozvoje. V letošním roce plánujeme hned několik zásadních investic, tou největší je přístavba ambulantního traktu za téměř 30 milionů korun. Připravujeme ale i další projekty, například vybudování nové moderní léčebny dlouhodobě nemocných. Zdravotnické prostředí je však turbulentní, takže se o změnu struktury snažíme v době, kdy nejsme pod existenčním tlakem. Proto věříme, že bychom si s novým partnerem mohli vzájemně pomoci,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha s tím, že město partnera nehledá za každou cenu a nemocnice se nehodlá zbavit.

Nemocnice v Bohumíně už 24 let spadá pod křídla města. To za tu dobu investovalo do jejího provozu i oprav několik stovek milionů korun. „Provozovat městskou nemocnici je v širokém okolí malý zázrak, a přesto se nám to už přes dvacet let daří. Posledních šest let přispíváme ročně 18 miliony na provoz, ale hlavně jsme zde v průběhu let investovali téměř 200 milionů korun. Pro komfort a soukromí pacientů jsme rozdělili větší pokoje na menší, vybavili je novými toaletami a sprchami, pavilony jsme zateplili, zrekonstruovali jsme stravovací provoz, vybudovali nové operační sály a opravili výtahy. A stále usilujeme o další rozvoj nemocnice,“ dodal Vícha. Upřesnil, že pokud by město partnera našlo, dál by spravovalo celý nemocniční areál a jeho budovy. Nemocnice by tak jako dosud financovala pořizování nového vybavení a techniky.