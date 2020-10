Ten jde do druhého kola trochu překvapivě jako druhý v pořadí, když nezískal ani 15 procent hlasů. Osmašedesátiletý stonavský starosta Ondřej Feber vyhrál v prvním kole výsledkem přes 26 procent hlasů. Feber byl senátorem už jednou, v období 2000 - 2006 za Unii svobody.

Vítěz prvního kola je jeho výsledkem mile překvapen. „Čekal jsem, že se dostanu do druhého kola,“ komentoval své vítěství. Podle něj stojí za úspěšnou volbou to, že lidé v tomto regionu hodnotí, co udělal, dělá a chce to dělat dál,“ uvedl Feber.

Dosavadní senátor říká, že se nepokládal za favorita. Přestože v roce 2008 při první kandidatuře vyhrál hned v prvním kole ziskem nadpoloviční většiny hlasů. „Je to mimo jiní tím, že se reprezentuji stranu, která momentálně není na české politické scéně příliš v kurzu. Každopádně jsem nečekal tak velký rozdíl. Za dosažený výsledek jsem samozřejmě rád,“ řekl Sušil. Pro druhé kolo chce oslovit voliče těch, kteří nyní volili jiného kandidáta a požádá je o podporu.

Na prvním nepostupovém místě je kandidát Pirátů Radim Kravčík (necelých 11 procent) a starosta Orlové Miroslav Chlubna (NEZÁVISLÍ), který získal necelých 10 procent hlasů. Volební účast byla 26,44 procenta, tedy jen o něco málo nižší než před šesti lety.