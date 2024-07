„O možnosti vybudovat pro lidi u Kališova jezera centrální místo, kde by měli po ruce všechny služby, jsme uvažovali řadu let. Museli jsme ale nejprve vyřešit majetkové záležitosti pozemků, následně zajistit napojení budoucího objektu na kanalizaci a vodovod a hlavně práce naplánovat tak, aby lidé v létě nepřišli o potřebný servis. Přestože se realizace zhruba o měsíc protáhla, stavba je nyní dokončena, máme všechna potřebná povolení a provoz v ní může být zahájen,“ informoval starosta Bohumína Petr Vícha.

Město už dříve vybralo ve veřejné soutěži provozovatele, který bude zajišťovat veškerý servis v celé budově. S jeho zahájením musel počkat na kolaudaci. Ta proběhla ve středu 10. července. „Přípravy na otevření finišují, doplňujeme spotřební materiál do hygienického zázemí a na víkend budeme připraveni otevřít tu část budovy, v níž se nachází toalety, sprchy a převlékárny. Intenzivně pracujeme na instalaci potřebného vybavení do bufetové sekce, jako jsou kuchyňské spotřebiče, výčep, posezení. Uděláme maximum pro to, abychom zákazníkům nabídli občerstvovací služby v co možná nejkratší době, konkrétně v řádu dnů,“ uvedl provozovatel Ondřej Siekiera.

Bohumín už odstartoval projekt na napojení celé lokality na místní síť cyklostezek. Trasa v délce 1,2 kilometru povede kolem jezera od Ovocné ulice v Šunychlu a bude vhodná i pro pěší a bruslaře. Její stavbu hned v počátcích zkomplikovaly nestabilní břehy, které vlivem vodní eroze v posledních letech ustoupily o zhruba dva metry. „Museli jsme proto přistoupit k sanaci, abychom zajistili zpevnění okolního terénu a nehrozily sesuvy půdy, které by mohly poškodit infrastrukturu či dokonce ohrozit bezpečnost uživatelů,“ vysvětlil místostarosta Bohumína Lumír Macura. Doplnil, že technický postup spočíval v pokládce kamenů podle jejich velikosti a tvaru tak, aby co nejlépe zapadly do sebe a vytvořily pevný celek. Součástí opatření bude i odvodnění okolních polí. Stavební práce si vyžádají 14 milionů korun, se zprovozněním stezky se počítá v příštím roce.