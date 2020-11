Obchvat Bohumína-Skřečoně, Dětmarovic a Dolní Lutyně dostal opět zelenou

Obchvat Bohumína-Skřečoně, Dětmarovic a Dolní Lutyně, přes něž denně projede přes jedenáct tisíc aut, se nakonec bude připravovat. Ministerstvo dopravy přehodnotilo své rozhodnutí ohledně přeložky silnice I/67. A to poté, co se do boje za jeho realizaci vložili nejen zástupci Bohumína, ale také Moravskoslezského kraje, Havířova i regionální poslanci.

Bohumín-Skřečoň, letecký snímek. | Foto: město Bohumín

„V září přišla Centrální komise Ministerstva dopravy s tím, že obchvat Skřečoně, Dolní Lutyně a Dětmarovic (I/67) je neefektivní, a proto není třeba jej vůbec projektovat," sdělil starosta Bohumína Petr Vícha. PODÍVEJTE SE: Obchvat Karviné jede! První změna v dopravě přijde už za půl roku Přečíst článek › "Namísto toho se bude přes vzácnou přírodní oblast Heřmanických rybníků připravovat realizace nesmyslného obchvatu, a to z bohumínské městské části Vrbice přes Rychvald až do Havířova (přeložka silnice I/68), který by měl podle místní znalosti ministerstva ulevit husté dopravě na Bohumínsku. Proti tomu jsme se ostře ohradili a premiéru Andreji Babišovi jsme poslali dopis, v němž jsme chybné rozhodnutí ministerstva kritizovali a žádali jsme, aby příprava obchvatu I/67 pokračovala,“ doplnil Petr Vícha. Karviná, Havířov, Bohumín, Orlová. Jak to bude s vánočními trhy Přečíst článek › Boj za skřečoňský obchvat kromě Bohumína veřejně podpořilo i vedení Moravskoslezského kraje, Havířova a poslankyně Andrea Babišová z Bohumína. Díky tomu se před pár dny uskutečnila videokonference všech výše zmíněných regionálních politiků s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem i zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Při tomto on-line setkání se všichni účastníci z našeho regionu shodli na podpoře skřečoňského obchvatu I/67, na potřebě obchvatu Havířova a na tom, že alternativní cesta z Bohumína-Vrbice na Havířov přes Rychvald a chráněné území rybníků (I/68) není realizovatelná a nemůže nijak ohrožovat ekonomiku skřečoňského obchvatu. A co víc, tato alternativní komunikace se měla začít realizovat až deset let po plánovaném dokončení I/67,“ doplnil Vícha. Ministr uznal chybné rozhodnutí jeho komise Po pádných argumentech všech dotčených stran ministr Karel Havlíček uznal, že rozhodnutí jeho Centrální komise bylo chybné a že se bude pokračovat v projektových přípravách skřečoňského obchvatu. Na on-line schůzce se její účastníci dohodli na tom, že ŘSD pošle ministerstvu dopravy žádost o přehodnocení rozhodnutí Centrální komise. Obchvat I/67 podpoří i Moravskoslezský kraj a oznámí ministerstvu záměr zrušit ve svých Zásadách územního rozvoje podporu přeložky silnice I/68 včetně jejího vypuštění ze svého Podrobného územního plánu. Horníci na home office. Novou komedii najdete od pátku zdarma na internetu Přečíst článek › „Všichni si uvědomujeme, že příprava projektové dokumentace, výkup pozemků i získání stavebního povolení bude velmi dlouhý a náročný proces. Ale od Ministerstva dopravy dostane zelenou a bude pokračovat. A pak máme naději, že se za osm let začne stavět, jak se původně plánovalo. Jsem velmi rád, že bojovat za správnou věc má smysl,“ upřesnil bohumínský starosta. Jeho slova potvrzuje i jeho radniční kolega, místostarosta Lumír Macura. „Velice oceňuji, že se významní regionální politici dokázali semknout a sjednotit ve svých postojích vůči Ministerstvu dopravy a ŘSD. Je vidět, že když z regionu zazní jednotný hlas, tak lze prosadit i projekty, které jsou z našeho pohledu a zdravého rozumu jasnou prioritou. Paradoxně situaci napomohla i doba kovidová, protože svolat videokonferenci je mnohem jednodušší, než osobní setkání všech významných aktérů na ministerstvu,“ uzavřel. OBRAZEM: Studenti v Ostravě proti covidu. Hlídky "dezinfikují" lidi v ulicích Přečíst článek ›

Autor: Redakce