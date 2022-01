Stavba o délce 19,2 kilometru se má stavět na přelomu desetiletí, náklady převýší osm miliard korun. Někteří obyvatelé havířovské části Životice, kudy má část nové silnice vést, si ale myslí, že je to stavba zbytečná.

Studie EIA snad příští rok

„Pokročila tím úvodní fáze příprav obchvatu za předpokládaných 8,2 miliardy korun,“ oznámilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Trasa plánovaného silničního obchvatu Havířova, jehož stavbu schválilo ministerstvo dopravy.Zdroj: ŘSD

Příští rok plánuje dokončení procesu posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). Na zpracování potřebné dokumentace už má od loňského listopadu vybraného dodavatele.

O silnic kolem Havířova

Silnice, která má obcházet centrum Havířova a vyvézt z něj tranzitní dopravu od odbočky na Šumbark až po Životice, měří zhruba 10 kilometrů. Dalších asi devět kilometrů zbývá do Třanovic, kde by se silnice napojovala na dálnici D48.

Nový obchvat by měl směrem od Ostravy začínat za Šenovem, na opačném konci se napojí na dálnici D48 u obce Třanovice. Centrum obce Těrlicko trasa podjede půlkilometrovým tunelem.

Pokud vše půjde podle současných plánů začnou stavební práce v roce 2028, hotovo by pak mělo být v roce 2032.

Hlavním očekávaným přínosem je podle zástupců ŘSD odvedení dopravní zátěže z havířovských ulic, kudy denně projede 18 tisíc automobilů.

Ne všichni jsou nadšení

Se stavbou silnice, která má vyvést z centra Havířova zejména tranzitní dopravu, ale nejsou nadšeni lidé v havířovské části Životice. Svůj nesouhlas dala část tamních obyvatel jasně najevo při červnovém setkání zástupců zástupci havířovského magistrátu, ŘSD i projektanta stavby.

„Nejvíce mi vadí to, že záměr postavit tuto silnici vychází z třicet let staré koncepce, která neodpovídá aktuálním potřebám. Tato stavba je megalomanská a podle mého zbytečná,“ tvrdí David Kolarčík, který v Životicích bydlí a byl také iniciátorem zmíněného setkání a diskuze na téma stavby nové silnice.

Podle něj je zpochybnitelná cena, za kterou se mí silnice postavit. Při aktuálním razantním zvýšení cen stavebních prací není pravděpodobné, že v roce 2028, kdy má stavba začít, bude možné postavit silnici za dnes uváděnou částku, tedy 8,2 miliardy korun.

Silnice razantně změní podobu Životic

Pro Životice by navíc stavba nové silnice znamenala dvě zásadní proměny na území této městské části. Za prvé likvidaci části tamních rozsáhlých jabloňových sadů, protože trasa nové silnice vede téměř jejich středem.

A za druhé budování další silnice ve směru od Havířova, tzv. prodlouženou Dlouhou, která má být spojnicí centra Havířova a mimoúrovňové křižovatky Havířov-východ. Ta má vzniknout mezi Životicemi a lokalitou Pacalůvka. Nová silnice má navíc vést na dohled lokalitě Osinky, kde stojí mnoho rodinných domů.

Kritici stavby také zpochybňují argumenty představitelů města i ŘSD, že nová silnice uleví dopravě v Havířově. Už dnes totiž kamiony do centra Havířova nesmí a od Ostravy jezdí kolem Havířova, přes Horní Suchou a přes Stonavu směrem na Český Těšín. Takže jaké snížení množství tranzitní nákladní dopravy v centru Havířova?

Nová silnice bude navíc znamenat vybudování pěti velkých mimoúrovňových křižovatek a zásadní úpravy na velkém kruhovém objezdu u příjezdu do Havířova od Ostravy.

Vznikne ještě další silnice?

Obchvat Havířova má být navíc budoucnu součástí tzv. Slezského dopravního kříže a měl by se v stát spojnicí mezi dálnicí D1 (u Bohumína-Vrbice) a D48 (u Třanovic). V takovém případě by na obchvatu vzrostla intenzita dopravy.

Jenže silniční propojení I/68 mezi Havířovem a dálnicí D1 předloni shodilo ze stolu ministerstvo dopravy a tato varianta má být vyškrtnuta i ze Zásad územního rozvoje MSK.

Dálnice D1 a D48 má vést po nové silnici z Bohumína přes Dětmarovice a Karvinou. V době, kdy ještě byla přeložka silnice I/68 přes Havířov ve hře, se počítalo se zahájením stavby až kolem roku 2050.

Podle projektanta stavby Romana Kotase začíná silnice u vjezdu do Havířova, při odbočení na Šumbark, dále jde částečně ve stopě přes velký kruhový objezd, kudy má vést dvoupruh rovně, dále pak přes Dolní a Prostřední Suchou, kde by měla být křižovatka. Pak se stáčí jižním směrem po rozhraní Havířova a Těrlicka (čtyřpruh) a pokračuje do Třanovic, kde má být vedena jako dvoupruhová. Jen na desetikilometrovém havířovském úseku je několik mimoúrovňových křižovatek.