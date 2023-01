Obchvat Havířova musí získat kladné stanovisko EIA

Plánovaný silniční koridor I/11 Havířov - Třanovice bude posuzován v EIA (proces posouzení vlivů na životní prostředí, který provádí krajský úřad nebo ministerstvo životního prostředí pozn. red.). Vyplývá to ze stanoviska krajského úřadu. Rozhodnutí o stavebním povolení to může posunout o několik let.

Plány míst, kudy by měl v budoucnu měl vést silniční obchvat Havířova a silnice přes Těrlicko na dálnici k Třanovicím. | Foto: Msstavby