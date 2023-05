Dokončovací práce na silničním obchvatu Karviné vyžadují drobná omezení. Až do pátku 26. května je zcela uzavřen první kilometr trasy nového obchvatu Karviné směrem na Stonavu. Nejezdí tudy ani autobusy.

Dokončovací práce na obchvatu Karviné, květen 2023. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Podle zhotovitele, společnosti Skanska, probíhá pokládka finálních asfaltových vrstev. Objízdná trasa vede kolem dolu ČSM. Další omezení na silnici I/67 přijde od pondělí 22. května, kdy bude v místě napojení obchvatu doprava řízena semafory.

Pokud jde o napojení na ulici Svornosti v Darkově, to bude ve čtvrtek 18. května uzavřeno pro všechny, a to od 6.30 do 17 hodin.

Stavba obchvatu v Karviné uzavře i další úsek

V místě napojení obchvatu bude od pondělí 22. do středy 24. května dopravu kolem Bělidla na Nádražní ulici řídit semafor. Od čtvrtka 25. do pátku 26. května bude tento úsek úplně uzavřen.