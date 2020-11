Základnu mají technici a vedoucí jednotlivých úseků na Bělidle, v budově poblíž Katastrálního úřadu. Jen pár desítek metrů odtud se bude nová silnice napojovat na současnou Nádražní ulici, která dnes ve směru od nádraží nevede do jezera, ale prudce se stáčí doleva k městu. A právě odtud také všichni tři (včetně fotografa) vyrážíme na staveniště.

Podívejte se na aktuální video z míst stavby obchvatu Karviné

Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

„V tomto místě bude nová silnice, která prodlouží ulici Nádražní, lehce stoupat, aby se dostala na náspy, po kterých de facto celý obchvat povede,“ říká Pavel Brumek.

To místo se po stránce dopravní hodně změní. Přibude například sjezdová rampa z Ostravské, která povede mezi železniční tratí a napojí se na Nádražní ulici. Kvůli nové silnici museli stavbaři zasypat část jezera, asi osm tisíc čtverečních metrů.

Podchod u darkovského mostu

Zasypáno zatím není všechno, na jezeře totiž „sedí“ sací bagr, který ze dna čerpá bahno. Právě teď v místech, kde „operují“ stavbaři, aby ti mohli pokračovat v práci na nasypat část, která jim k vytrasování nové silnice zbývá. Bagr se poté během dalších týdnů zbaví bahna u dna celé jezero.

Jak už bylo řečeno, většina z necelých tří kilometrů nové silnice povede po násypu. Ty budou ve výši od pěti do 12 metrů. Na zhruba kilometru trasy, mimo jiné po levé straně kolem Darkova a na konci obchvatu vpravo u katastrálního úřadu, vyrostou protihlukové stěny.

Trasa nové silnice kopíruje železniční trať a když překoná řeku, vede až k darkovskému mostu téměř souběžně s tokem řeky. Se stavbou mostu přes Olši chtějí stavbaři začít v první polovině příštího roku.

Velké změny se dočká území u darkovského mostu na levobřežní straně řeky. Tam už vzniká silnice, která bude novou spojnicí zbytku Darkova, ulice U Olše, kudy se jezdí k psímu útulku, ke zbylým rodinným domům a desítkám zahrádek. U ulici Svornosti, kde stávalo kino a hospoda U Sznapky, bude před darkovským mostem končit asi čtyřicetimetrovým podchodem, nad kterým povede nová silnice. Zprovozně má být v dubnu roku 2022.

První změna za půl roku

„Nové napojení z ulice U Olše na silnici vedoucí do Stonavy bychom chtěli zprovoznit jako první z celé stavby. Už v polovině roku 2021,“ říká Petra Havrlantová, mluvčí společnosti Skanska.

Až bude hotový podchod, pustí se stavbaři naplno do budování silnice, která bude novou hlavní a povede do Louk a dál do Českého Těšína. Trasa nové silnice už je zřetelně vidět. Na bílé geotextilii je vrstva kameniva, po které půjde těleso silnice, jež vede podél protipovodňového valu souběžně s částí cyklostezky.

Tento úsek obchvatu má být zprovozněn jako první, a to kvůli napojení stávající silnice vedoucí po mostě přes Olši směrem na Český Těšín. Tam vznikne nová styková křižovatka a z dnes hlavní silnice, která vede přes řeku do města, udělá vedlejší. Křižovatka má být hotová přibližně v polovině roku 2022.

Aktuální termín dokončení celé stavby je v lednu 2023. „Jednáme o prodloužení lhůty pro zprovoznění do srpna 2023,“ dodává mluvčí společnosti Skanska.