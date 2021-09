Kam v Krnově na výlet? Na obchvat! Než si ho zaberou řidiči. V pondělí 27. září už došlo ke změně přednosti v jízdě na křižovatkách s obchvatem v ulicích Hlubčické a Petrovické. Podle informací Ředitelství silnic a dálnic první řidiči otestují obchvat 30. září, kdy bude uveden do zkušebního provozu. Spuštění plného provozu se očekává v prosinci.

Během projekčních příprav dopravní řešení krnovského obchvatu kritizovala pouze strana Zelených, zahrádkáři, obyvatelé Chomýže, Petrovické a Hlubčické ulice, ale vedení města Krnova vždy plně stálo za dopravním řešením projektantů ŘSD. Pokud by auta po obchvatu opravdu jezdila navrženou devadesátikilometrovou rychlostí, mají zejména řidiči z Petrovické a Hlubčické ulice obavy, že nestihnou během pár sekund správně reagovat na nebezpečné situace v křižovatce. Obávají se, že v dopravní špičce vůbec nebude možné projet Petrovickou a Hlubčickou ulicí přes obchvat.

Kruhové objezdy. Aspoň provizorní

Teprve po komunálních volbách v roce 2018 se postoj krnovské radnice začal měnit. Starosta Krnova Tomáš Hradil konzultoval sporné průsečíkové křižovatky s dopravnímu experty ČVUT. Vyvíjí snahu o dodatečné vybudování kruhových objezdů právě na potenciálně nebezpečných křižovatkách s Petrovickou a Hlubčickou ulicí. Zpočátku by podle něj mohly být na obchvatu aspoň provizorní kruháče.

„Za několik málo dnů přivítá obchvat Krnova své první řidiče. My už se delší čas díváme dál. Zastupitelům a členům dopravní komise prezentoval své výstupy tým pana docenta Jiřího Čarského z Ústavu dopravních systémů ČVUT,“ informoval starosta Krnova Tomáš Hradil s tím, že kromě změny průsečíkových křižovatek na kruhové objezdy na obchvatu se jedná o celý soubor navržených dopravních řešení pro budoucnost města Krnova.

Požadavek snížení rychlosti

"Radnice chce snížit rychlost na 50 kilometrů v hodině u dvou ze tří křižovatek. Čeká se na stanovisko dopravní policie, ta k podobným změnám dává pouze doporučení. Krnovský obchvat se připravuje asi dvacet let, cena za osmikilometrový úsek přesáhne miliardu korun.

Minimálně tisíce aut denně budou projíždět po dokončovaném obchvatu Krnova. Namísto původně očekávané devadesátky bude rychlost místy snížena na 50 kilometrů v hodině. Nejde ale jen o křižovatku s Hlubčickou ulicí. Krajští dopravní policisté prověřovali na výzvu města a investora celou osmikilometrovou trasu," informovalo ŘSD veřejnost na webu krnovskyobchvat.cz o výsledku jednání s krnovskou radnicí.

„Jedná se například o doporučení ke snížení rychlosti jízdy na vytížených křižovatkách, a to ulic Hlubčická a Petrovická. Dále bylo doporučeno, aby byla snížena rychlost i v místech, kde nebyla doposud instalována kovová svodidla,“ řekl mluvčí policie René Černohorský.

Potvrdil, že policejní stanovisko není závazné, jen doporučující. Argumenty, že pokud nebude na celém obchvatu devadesátikilometrová rychlost, tak ztrácí smysl, vedení Krnova odmítá.

„Ve zbytku celé té osmikilometrové trasy bude rychlost vyšší. A i kdyby byla padesátka po celém úseku - zkuste si projet padesátkou přes centrum města a zkuste si projet padesátkou po obchvatu. Zjistíte, že mnohem rychlejší bude obchvat,“ uvedl Hradil k požadavkui na snížení rychlosti. Radnice také stále nevzdává snahu o vybudování kruhových objezdů právě na potenciálně nebezpečných křižovatkách.

Proč to řeší až teď

„Teď budou řešit to, že na obchvatu v křížení s Hlubčikou udělají kruháč. Tohle říkalo spoustu lidí ještě před započetím stavby, ale to by se muselo lidem naslouchat. Ještě to není ani otevřený a bude se to opět bourat a předělávat,“ komentoval starostovu iniciativu jeden z diskutujících na facebooku.

„Provoz nebude tak drastický, když nejvíc kamionů jezdí po Partyzánské od Bruntálu. Některé všetečné jazyky říkají, že ten obchvat je udělaný spíš pro lufťáky co jezdí z Ostravy na Jeseníky,“ přidal se v diskusi další.

Obchvat Krnova postavilo sdružení firem Silnice.CZ a řecké Aktor Ate. Česko-řecké sdružení nabídlo v soutěži nejnižší cenu: 948,9 milionu korun bez DPH.