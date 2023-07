Necelé dvě stovky let stával v centru obce a odbíjení jeho hodin a zvonů slyšeli lidé v celé obci. Tak jako řada jiných svatostánků na Karvinsku měl i kostel svaté Barbory v Loukách, tedy těch nad Olší, krátký život.

Karviná-Louky. Z původní obce zbylo torzo poté, co její velká část padla v 80. letech za oběť těžbě uhlí. Zůstal jen starý kostel sv. Barbory stojí opuštěný v pusté krajině. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Zatímco například kostel sv. Jindřicha v nedaleké Karviné se nedožil ani 70 let a začátkem 60. let minulého století byl kvůli poddolování zbourán, římskokatolický kostel sv. Barbory v Loukách, dnešní odlehlé části Karviné, stojí dodnes.

Má však smutný osud. Ční uprostřed pustiny, která zbyla po vystěhované obci. Je odsvěcený, vyňatý ze seznamu chráněných kulturních památek (17. 7. 2012), poslední mše se tam konala v roce 1995. Kostel je prázdný a de facto se čeká vlastně už jen na to, až sám spadne.

Když se řekne: kostel v Loukách, vybaví si Stanislav Brzóska své dětství, kdy v kostele ministroval. „Bydlel jsem tehdy s rodiči v Loukách a s kostelem mám spojenou spoustu krásných vzpomínek. Sloužily se tam samozřejmě mše v češtině i polštině a také tam fungoval pěvecký sbor,“ vybavuje si Brzóska, který kdysi působil jako jáhen ve stonavské farnosti, pod kterou kostel sv. Barbory několik let patřil.

Opuštěný svatostánek přitahuje lidi, kteří intenzivněji než jiní vnímají hlasy a vzkazy zemřelých. Například důchodce Oldřich Rajsigl z Havířova věří, že občas s námi chtějí mrtví nějakým způsobem komunikovat.

„Zdůrazňuji, že jsem ateistou, nicméně od chvíle, kdy jsem začal navštěvovat starý kostel sv. Barbory v Karviné-Loukách, věřím, že mezi nebem a zemí něco existuje. Když jsem před pár lety projížděl poblíž starého kostela svaté Barbory, nějaký můj vnitřní hlas říkal, abych se zajel do kostela podívat a mohl podat zprávu o tom, jak to tam vypadá. To jsem ještě netušil, co všechno mě čeká,“ vzpomíná Rajsigl.

Hlava blonďaté ženy i vojáka

Vášnivý dokumentarista si nafotil kostel zvenčí, jeho okolí, zpustlou zahradu a vydal se i dovnitř udělat pár snímků interiéru, lépe řečeno toho, co z něj zbylo. Když si pak doma nafocené snímky v počítači prohlížel, zpozorněl. „Fotografoval jsem prostory i detaily interiéru. Ovšem, když si fotky zvětšoval a detaily přibližoval, uviděl jsem třeba obrysy hlavy – zřejmě ducha,“ tvrdí muž.

Nedalo mu to, a začal do kostela jezdit častěji, fotografoval prostory při různém světle a mnohé další detaily – na stěnách, na oltáři, na sloupech.

Na snímku původně tmavého fleku na desce pod oltářem pak na něj doma v počítači najednou shlížela krásná žena s blond vlasy. Dokonce se po čase s takovou velmi podobnou ženou přes inzerát seznámil. Z přátelství sice sešlo, zato se pan Oldřich utvrdil v tom, že jeho životní situace a obrázky z kostela spolu nějak souvisí.

„Když vám řeknu, že když jsem si chtěl za pár týdnů postavu té ženy v kostele znovu vyfotit, nebyla tam. Zmizela. To přece nemůže být náhoda!“ je přesvědčen Oldřich Raisigl.

Duchové komunikují s vyvolenými

Záběrů v interiéru kostela, na kterých rozeznal obrysy postavy či zřetelné obličeje, udělal více. Například hlava vojáka, případně horníka, anebo snímek, na němž lze spatřit ženu držící kytici.

„Řekl bych, že je to nevěsta v kostele. Když si snímek trochu zaostříte a zvětšíte, rozeznáte na něm dítě, babky před kostelem, těhotnou ženu…,“ popisuje pan Oldřich fotografii, která nechybí v jeho knížce, jež o kostele v Karviné-Loukách pod dojmem svých zážitků napsal a nazval ji Kostel duchů.

„Já na ty duchy věřím. Po tom, co jsem viděl a mám zachyceno na fotkách, tvrdím, že tam skutečně jsou. Vzpomínám si, že když jsem udělal zmiňovanou fotku, ten den jsem měl uvnitř v kostele takový stísněný pocit, jako by se na mě někdo tlačil. Svatebčané?“ nabízí vysvětlení pan Oldřich, který je přesvědčen, že duchové se zjevují těm lidem, kterým věří.

„Můžeme je nazývat třeba vyvolení, prostě takoví, o kterých vědí, že si z nich nebudou dělat legraci. Zřejmě jsem jeden z těch, kterým duchové věří, a mým prostřednictvím, chtějí lidem něco sdělit. Třeba přiblížit události, kterých byl tento starý kostel v minulosti svědkem. Možná si chtějí postěžovat, jak se lidé konkrétně k tomuto kostelu zachovali, že ho nechali zchátrat a čekají, až sám spadne. Kdo ví?“ uzavírá Oldřich Rajsigl.

Kostel svaté Barbory Louky



Kde stojí: v Loukách, místní části Karviné



GPS lokace: 49.8125803N, 18.5759192E



Kdy a kým byl postaven: Postaven byl jako pozdně barokní stavba v roce 1818 v centru obce. Z centra zůstal však už pouze kostel



Kdy a jakou zažil největší slávu: nejspíš od svého postavení až do roku 1995

Odkdy a proč chátrá: V tom roce se tam sloužila poslední mše a od té doby se čeká, až sám spadne