Sladkosti, sladké pečivo, buchty, slazené nápoje, ovoce. Takto nejčastěji vypadá dopolední svačina dětí v Moravskoslezském kraji. Navíc každý třetí rodič chystá školní svačinky nepravidelně nebo je dokonce nedělá vůbec. To se však negativně podepisuje na zdraví dětí, které jsou častěji obézní.

Burgery jsou mezi dětmi velmi oblíbené. Ale není burger jako burger... | Foto: shutterstock.com

V porovnání s celorepublikovým průměrem svačí děti v Moravskoslezském kraji sladké pochutiny daleko více než zeleninu, navíc během dne častěji pijí ochucené nápoje a limonády.

Vyplývá to z průzkumu, který se zaměřoval na stravování dětí v České republice. Svačina totiž může ovlivnit soustředění dítěte i to, kolik energie bude v průběhu dne mít. Více než 27 procent dotázaných rodičů v celé České republice ale připravuje svačiny nepravidelně nebo vůbec.

Špatné varianty

V Moravskoslezském kraji tak odpověděl každý třetí rodič. A když už svačiny připravují, tak špatně. „Sladké pečivo, čokoláda, dokonce ani müsli tyčinky ve sladkých polevách nejsou příliš vhodné svačinky. Naopak třeba celozrnné pečivo s libovou šunkou či sýrem a čerstvou nakrájenou zeleninou jsou perfektní kombinací,“ uvedla nutriční specialistka z Nestlé, které průzkum dělalo, Markéta Veverková. Právě zelenina na jídelníčku dětí v moravskoslezském regionu citelně schází.

Většina školních jídelen solí víc, než je zdravé. Doporučení plní jen desetina

Problémem jsou také nepřiměřeně velké svačiny. Celkem 41 procent rodičů z kraje údajně připravuje dostatečně velkou svačinu, ale její velikost nepřizpůsobují dennímu energetickému výdeji dítěte. Oproti celorepublikovému průměru zde děti v průběhu dne častěji pijí ochucené nápoje, limonády a mléka, odpovědělo tak 57 procent rodičů.

Jenže pokud jsou nápoje slazené, mají podle Veverkové nadbytek cukru, který je třeba také vzít v potaz v kalorickém příjmu dítěte.

Rady zdarma

„Chceme motivovat rodiče, učitele a především pak žáky základních škol, aby rozuměli vyváženému stravování,“ pokračovala Veverková s tím, že speciální program firmy už v České republice od roku 2015 absolvovalo více než 130 tisíc dětí, výukové moduly jsou zdarma k využití na internetu.

Máte rádi hranolky? Dejte pozor, podle vědců mohou způsobit deprese

Ještě dodejme, že průzkum odhalil další zajímavý fakt. Rodiče dětí si totiž také nepřipouští, že jejich děti mají obezitu. Lékařská studie však uvádí, že v Česku bojuje s obezitou téměř pětina mladistvých. Jako obézní by podle průzkumu své dítě označilo jen jedno procento rodičů dětí ve věku od sedmi do patnácti let. Podle studie Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost je ale v populaci obézní každý šestý mladistvý.