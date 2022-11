Autoři studie měli za úkol dát odpověď na otázku, nakolik je technicky možný a především ekonomicky reálný návrat k těžbě v dolech ČSA a Darkov, které loni na jaře přešly do útlumového režimu.

„Cílem analýzy bylo zjistit a prověřit, za jakých podmínek a v jakém čase by bylo možné obnovit těžbu na těchto dvou dolech a co všechno by to obnášelo jak z pohledu technického, technologického a personálního, tak i ekonomického a legislativního,“ řekla pro MF DNES mluvčí DIAMA, státního podniku, který provádí útlum utlumených dolů.

Na výsledky studie čekají také ve společnosti OKD, která jako jediná dosud těží černé uhlí, a jejíž autoři podle mluvčí společnosti Nadi Chattové na přípravě podkladů vůbec nespolupracovali.

O případné obnově těžby by ale muselo rozhodnout ministerstvo průmyslu a obchodu, popřípadě sama vláda.

ČSM bude oproti původním plánům těžit déle

O možnosti obnovení těžby na utlumovaných dolech se začalo spekulovat v souvislosti s válkou na Ukrajině, energetické krizi a nedostatku uhlí. Právě proto už poslední činný důl v České republice – důl ČSM ve Stonavě – prodloužil těžbu uhelných zásob do konce roku 2023 a to na základě iniciativy majitele důlní společnosti OKD, ministerstva financí, resp. jeho dceřiné firmy Prisko.

Podle prohlášení ministra financí Zbyňka Stanjury tak bude v Česku dostatek uhlí ve dvou nejbližších topných sezonách. Podle předsedy představenstva OKD Romana Sikory je firma na těžbu do konce roku 2023 dobře připravena. „Máme dostatek zdrojů, které nám umožňují přípravu těžby i případné útlumové práce. Na první pololetí roku 2023 máme uzavřené smlouvy s klíčovými zákazníky energetického uhlí, kterými jsou společnost Veolia a ČEZ, resp. Elektrárna Dětmarovice,“ uvedl letos v červnu Sikora.

V roce 2023 chce OKD v deseti aktivních porubech vytěžit kolem 1,3 milionu tun černého uhlí.

„Znovu do uzavřených dolů? Nesmysl“

S prodloužením těžby v činném dole ČSM souhlasí, ale návrat k uzavřeným dolů kritizují či přímo vylučují místní politici. Krajská zastupitelka za Piráty Zuzana Klusová tvrdí, že obnovení těžby by vedle miliardových nákladů znamenalo zastavení rozvoje Karvinska po skončení těžby. „Rozumím tomu, že se dotěží zásoby uhlí v dole ČSM, ale vracet se na již uzavřené šachty nedává logiku,“ uvedla Klusová.

Podobně situaci vidí i Ondřej Feber, dlouholetý starosta Stonavy, na jejímž katastru se těží dlouhá desetiletí. „Všechny utlumené doly na Karvinsku už neobnoví těžbu. Je to nereálné. V podzemí šachet zůstala zatopená a zničená technika za miliardy korun a nikdo už se k ní nevrátí. Likvidační práce probíhají podle harmonogramu a prakticky se to nedá změnit,“ sdělil Feber, který je dnes v obci místostarostou a také senátorem za ANO.

Podle něj bylo uzavření dvou zmiňovaných dolů špatným vládním rozhodnutím, které nemyslelo na „zadní vrátka“. „Na to, že musíme mít potenciál své domácí energie, a že nemáme v dohledné době a nebudeme mít ani do budoucna dostatek zdrojů obnovitelné energie, se pro „zelenou ideologii“ zapomnělo. Upozorňoval jsem na to, ale všichni volali po rychlém green dealu a na konvenční energie prakticky plivali,“ řekl Feber.

Přestože jak říká, by si to přál, tak má za to, že veškeré úvahy o tom že obnovení těžby uhlí v již utlumených dolech na Karvinsku jsou pouze politickými a nereálnými prohlášeními a nezbývá než soustředit pozornost na poslední funkční důl a vydobýt v jeho revíru vše, co se dá.