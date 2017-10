OBRAZEM: Evropa si připomíná půl století od reformace

Je to přesně 500 let, co na dveře chrámu ve Wittenbergu přibil reformátor Martin Luther 95 tezí, v nichž kritizoval poměry tehdejší církve. Ty daly v následujících letech vzniknout evangelickým církvím, které si v letošním roce toto významné výročí připomínají.

6 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE Až do neděle se lidé moho pustit do symbolického zdobení reformačního perníku či do ručního přepisu Bible. Součástí oslav je také několik přednášek a koncertů.Foto: Deník / Krůčková Pavla

Například v Karviné si evangeličtí farníci připravili pro veřejnost spolu s několikadenním kulturním programem také symbolické zdobení reformačního perníku či ruční přepis Bible. „Každý kolemjdoucí může vzít u stolečku pero či cukrářskou polevu a přiložit ruku k dílu. Kromě jiného bychom chtěli lidem touto cestou připomenout hodnotu a radost z tradiční a poctivé práce,“ přiblížil myšlenku vikář karvinského sboru Emil Macura.

Autor: Pavla Krůčková