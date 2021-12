Návštěvníci i z Polska

Kromě závěsu světel úžasnou atmosféru Vánoc u domu v Třanovicích doplňují sněhuláci, sob a dřevěný betlém s figurkami ze slámy - vlastnoruční výroba Jakuba.

„Jsem rád, že se to lidem líbí, sám Vánoce miluji,“ říká sympatický skromný mladík, který se inspiroval americkým stylem výzdoby. „Asi nejdál zde byli z Varšavy,“ odpovídá zamyšleně na otázku Deníku odkud sem lidé jezdí.

Zpočátku se z jeho díla, které začíná připravovat už v září, těšila hlavně rodina a sousedé. Nyní se na dům jezdí dívat lidé z celého kraje - dokonce i ze Slovenska a Polska.

Kýč jak bič… Ale nádherný!

"I když jsme měli dost zajížďku, když jsem viděla tu nádheru, byla jsem s toho paf, neskutečná nádhera…" "Každý den jezdím kolem do práce, opravdu nádhera." "Kýč jak bič - ale přesně taková má být vánoční výzdoba. Takže za mě super." "Šílené, ale krásné. Sice bych nechtěla být vašim sousedem, protože bych se asi nevyspala, ale zavítali jsme k vám není nic krásnějšího, než rozzářená očka dětí, jakou měli radost. Veselé Vánoce i vám," svěřují se pak se svými dojmy lidé na profilu Vánoční dům v Třanovicích na sociální síti Facebook.

Nasvícený dům můžete vidět do 24. ledna 2022, a to večer od 16.30 do 22.00 a ráno od 5 do 7 hodin.

Odstranit světýlka už jde potom rychleji, než je připravit. "Do měsíce je hotovo," říká Jakub s tím, že také uskladnění led diod není až tak obtížné, jak by se mnohým mohlo na první pohled zdát. "Navijím je na buben. Za nové měním tak zhruba co dva, co tři roky," dodává na závěr.