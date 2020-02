Přítomni byli i závodníci z Polska. Při slavnostním zahájení krátkým proslovem pozdravil účastníky primátor města Havířova Josef Bělica.

Soutěž je určena nejmladším hasičům ve věku od 6 do 15 let rozdělených do dvou kategorií. Mladší žáci (ročník 2009 – 2013) a starší žáci (2005 – 2009).

Letos v první bylo 29 a ve druhé 39 družstev. Byl zcela naplněn maximální povolený počet 600 startujících. Soutěžilo se ve třech disciplínách, uzlová štafeta, štafeta požárních dvojic a štafeta na 40x40 metrů.

Soutěž provázela výborná organizace a obětavost všech, kteří zajišťovali její hladký průběh. Ani tentokrát nechyběly pěkné ceny. Velitelem soutěže byl Emanuel Došlík ml. z pořadatelské organizace SDH Havířov-Město.

VÝSLEDKY



Mladší žáci:

1. místo Bludov, 2. Lukavice, 3. Těrlicko-Hradiště, 4. Sloup, 5. Hutisko – Solanec, 6. Harichovce.



Starší žáci:

1. místo Lukavice, 2. Bludov, 3. Sloup, 4. Mistřín, 5. Danišovce, 6. ZK IMA ZŠ Hutnická Spišská Nová Ves