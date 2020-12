Bohužel momentálně jen přes skleněné dveře, protože kvůli vládním opatřením je tento prostor veřejnosti nepřístupný. I přesto se prý přede dveřmi každou chvíli někdo zastaví a netradiční biblickou scénu si prohlíží. „Chodívají kolem děti ze školek, ale i větší školáci. A moc se jim to líbí,“ říká Ludmila Uhrová, autorka nápadu, jak si v letošní podivné době zpříjemnit advent a připomenou narození Ježíše Krista.

„Bylo nám to líto, že nemůžete realizovat původně plánovanou výstavu historických věcí, které souvisely s narozením dítěte. Tak jsem si vzpomněla na betlém, který jsem kdysi viděla ve Vídni. V něm byly snad stovky plyšových hraček. S děvčaty jsme si řekly, že se pokusíme něco podobného vytvořit u nás,“ uvedla Ludmila Uhrová, mimo jiné členka spolku Krojovanek, které se snaží o udržování tradic Bohumínska a blízkého okolí.

Plyšáci v oblečení od panenek

Když padla volba na plyšáky, poohlédly se ženy doma, co zbylo po dětech, oslovily známé. Něco jsme donesly z domu, něco nám půjčily v secondhandu, něco je od známých. „Kolegyně Marta Bočková, pak přinesla plno oblečků od panenek. No bylo to tu jak v mateřské školce. Začali jsme plyšáky oblékat a zdobit s tím, že je z nich sestavíme betlém,“ vzpomíná Uhrová.

Panorama s betlémem doplňuje tematický obraz malířky Ludmily Staníčkové z ateliéru Bart. Pod ním je svatá rodina, kterou tvoří plyšoví medvídci, pocházejí z propagační akce Avonu, a kolem skoro šedesát dalších plyšových zvířátek nastrojených jako postavičky z klasického betlému.

„Krávu Milku mi tam holky postavit nedovolily, ani brontosaura Mistra Beana,“ říká s úsměvem Ludmila Uhrová. Jak už bylo řečeno, prohlédnout si netradiční betlém mohou lidé jen přes okno. K vidění bude v Maryšce až do Hromic.