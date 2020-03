Více než sto let ukrývala měděná schránka dokumenty, které do ní v roce 1928 vložili naši předkové, a ukryli ji v betonových útrobách památníků obětem Sedmidenní války na orlovském hřbitově.

Schránku s dobovými pergameny odhalili v minulých dnech při odhalení jedné z pamětních desek dělníci, kteří začali s rekonstrukcí památníků.

„Podle zápisů z historie jde o schránku, která byla do pomníku vložena při jeho odhalení dne 30. září 1928. Ve schránce by se měly nacházet pergamenové listiny, na které akademická malířka Henychová z Doubravy sepsala údaje o historii tohoto pomníku a seznam padlých, kteří jsou zde pochováni,“ řekla historička Muzea Těšínska Lenka Nováková, která spolu s kolegou Davidem Pindurem na místě schránku otevřela a zběžně prohlédla.

Ve schránka se skutečně našly pergameny, byly však tak promočené a poničené, že s nimi na místě nešlo nic dělat, aby se úplně nerozpadly.

„Vypadá to, že do schránky byla uložena nějaká tiskovina s dobovými reklamami a je vidět i svitek pergamenu. Jelikož nález jeví všechny známky destrukce, bude nutné ho předat do konzervátorské dílny na papír. Poté nález předáme do Okresního archivu v Karviné. Každopádně se ale budeme snažit získat z těchto dokumentů maximum nových informací,“ řekl historik Muzea Těšínska David Pindur.

Zamlčovaná historie

Od česko-polského ozbrojeného konfliktu v lednu 1919 letos uplynulo 101 let. Jeho oběti na české straně připomíná pomník v katolické části orlovského hřbitova, který byl odhalen u příležitosti 10. výročí vzniku samostatného československého státu.

Památník byl odhalen v roce 1928.

Šlo o komplex na ploše čtyř set čtverečních metrů, kterému v centrální části dominovalo sousoší osmi lidských postav a slezské orlice. Toto sousoší bylo v době polské okupace v roce 1938 poničeno, pak násilně strženo a odvezeno neznámo kam. Po 2. světové válce byl pomník částečně obnoven, nikoliv však sousoší. Od té doby nebyl nijak zásadně rekonstruován či opravován.

Nákladná generální oprava

Městu se podařilo sehnat peníze na opravu tohoto válečného hrobu. Technický stav památníku, v němž jsou uloženy ostatky 56 osob, je velmi špatný.

„Postupem času došlo k degradaci skrytých betonových základových a vertikálních konstrukcí, jejichž jádro bylo kdysi vytvořeno z nekvalitního škvárobetonu. Zchátraly nosné konstrukce, což se negativně projevilo na povrchu pomníku. Válečný hrob utrpěl i poddolováním, nevhodnou údržbou a vlhkostí,“ popsala současný stav vedoucí odboru a investic Martina Szotkowská.

Rekonstrukce pomníku proběhne ve dvou etapách. V první etapě dojde k přestavbě a obnově stávajících prvků a konstrukcí. „V počáteční fázi, která je už v běhu, budou demontovány prvky z přírodního kamene a proběhnou bourací práce a kácení dřevin. Pak přijdou na řadu betonové konstrukce, které budou částečně sanovány, částečně nahrazeny novými z železobetonu. Třetí fáze bude o repasování a výměně kamenických prvků, čtvrtá o restaurování kamenosochařských prvků a poslední pátá o kultivaci zeleně,“ doplnila Szotkowská.

První etapa rekonstrukce pomníku, která má být dokončena letos v říjnu.

Ve druhé etapě chce město Orlová navrátit k pomníku i figurální sousoší se slezskou orlicí. Po rekonstrukci chtějí zástupci města uložit do pomníku novou schránku, která příštím generacím připomene i tento historický moment.