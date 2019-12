Po celý den tam probíhaly pod vedením zkušené lektorky dílny jak pro malé, tak i velké návštěvníky.

„Keramické workshopy patří k těm nejoblíbenějším aktivitám, jež každoročně pořádáme. Letos jsme je naplánovali v předvánočním období, aby si každý, kdo k nám přijde, mohl vlastnoručně vytočit na kruhu dárek pod stromeček pro své blízké a přátele,“ řekla muzejní pedagožka Petra Nevelöšová.

Soudě podle návštěvnosti se i tentokrát akce těšila velkému zájmu.

„Hrnčířský kruh jsem nikdy neviděla, chtěla jsem si proto vyzkoušet, jak se na něm pracuje. Sice nebylo to jednoduché, ale zvládla jsem to a s pomocí paní učitelky jsem si vytočila krásnou nádobku,“ prozradila devítiletá Anička, která přijela do Chotěbuze s rodiči z Bohumína.

V archeoparku to letos nebyla poslední akce pro veřejnost, v polovině prosince čekají na zájemce workshopy s vánoční tématikou.

Emilie Świdrová