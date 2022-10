Primátor Josef Bělica je prý volebním výsledkem ANO ve městě mile překvapen. „To určitě. A také jsem rád, že se nám podařilo zlepšit výsledek z minula. Dosud jsme měli 13 zastupitelů, a budeme mít patnáct. Ten nárůst je skvělý a jsem za to voličům vděčný. Já tvrdím, že je to o zodpovědnosti,“ řekl Bělica.

VOLBY 2022: ČSSD v Bohumíně, ANO v Českém Těšíně a v Orlové

Co říká na propadák Pirátů, kteří skončili pod pěti procenty a tudíž se nedostali do zastupitelstva? „Nikdy nepřeju nikomu nic zlého, ale mám-li komentovat volební výsledek Pirátů, tak říkám, že sklidili, co zaseli. To je důsledek toho, jak pracovali, jak řadu věcí, co dostali za úkol, nedotáhli, nechodili na komise a podobně,“ okomentoval lídr hnutí ANO.

Na otázku, kdo něj povede město v následujících čtyřech letech, řekl: „Dosavadní koalice si vedla dobře a myslím, že by to tak mohlo fungovat i v dalším období,“ uvedl Josef Bělica.