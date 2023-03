Na podzim se objevila velkoformátová malba na hale házené. Od tohoto týdne další streetartová malba zdobí boční stěnu bytového domu na ulici Borovského. Oba muraly vznikly v rámci společného projektu Karviné a polského partnerského města Jastrzębie-Zdrój.

Mural na zdi tzv. Domu lásky v Karviné, finální podoba, 14. března 2023. | Foto: se svolením Jany Zbrankové

Nový mural namaloval polský streetartový umělec Kamil Kuzko během pěti dnů na boční stěnu bytového dům 814 v Karviné-Ráji. „Autor muralu je zároveň profesor na Akademii umění v Krakově a na graffiti a street art scéně působí od poloviny devadesátých let minulého století,“ prozradil produkční Nikola Vavrous.

Na stěně takzvaného Domu lásky s byty pro seniory jsou vyobrazeni dva mladí lidé, kteří se z oken dívají každý na něco jiného. „Paní kouká na moderní Karvinou a pán na starou Karvinou. Ale je to tak, že každý člověk dílo popíše podle svého, necháme to na kolemjdoucích. Každý to bude popisovat podle své nálady a tak se ten výklad může měnit,“ vysvětlila kurátorka umění ve veřejném prostoru Alexandra Kroliková.

Mural na stěně bytového domu je v pořadí druhý, který zdobí dominantní objekty ve městě. První velkoplošná malba vznikla loni na podzim na házenkářské hale, je na něm vyobrazena legenda karvinské házené František Brůna. Oba muraly se realizovaly v rámci česko-polského projektu.

„Inspirovali jsme se v zahraničí, protože například ve Španělsku nebo Portugalsku se s takovými malbami potkáváme na každém kroku. Je to velmi zajímavé a moderní. Domluvili jsme se proto s naším partnerským městem Jastrzębie-Zdrój na česko-polském projektu, který nám vyšel,“ říká náměstek primátora Karviné Lukáš Raszyk (ČSSD).

V rámci projektu se připravuje fotosoutěž spojená s muraly a také dva poznávací výlety za muraly v Karviné a Jastrzębie-Zdrój. Obojí by mělo proběhnout od poloviny tohoto roku.