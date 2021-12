Kromě nové okružní křižovatky, parkovacích míst a cykloboxů myslelo město při projektování i na detaily, jako je jednotný mobiliář v jednoduchém designu včetně novinového stánku, hodin, informačních tabulí a chytrých jízdních řádů. Domácí atmosféru dodává místu stromová alej a nová vánoční výzdoba.

„Chtěli jsme, aby se východ z nádraží stal důstojným vstupem do našeho města. Současně nám šlo o to podtrhnout regionální roli dopravního terminálu v návaznosti na mezinárodní význam Bohumína jako železničního uzlu. Projekt proto obsáhl celý přednádražní prostor včetně ulice Ad. Mickiewicze a Nádražní ulice podél tržnice,“ vysvětlil místostarosta Bohumína Lumír Macura s tím, že projekční přípravy probíhaly v letech 2017 a 2018, stavební práce pak v letech 2020 a 2021. V závěru letošního roku položili stavbaři finální povrchy a dlažbu z přírodních materiálů různých formátů.

„Architektonický záměr pracoval s hlavní myšlenkou vytvořit z přednádražního prostoru přirozenou součást nádraží a vyzdvihnout historický charakter železniční budovy, která je od roku 1991 chráněnou kulturní památkou. Do prostoru se vrátil i tradiční novinový stánek v nové podobě odpovídající celému konceptu veřejného prostranství. Je obložen dřevem. Vzhledem k tomu, že je nyní v majetku města, jsme formou licitace našli provozovatele. Od ledna se lidé dočkají jeho zprovoznění,“ dodal Macura.

Upozornil, že přímo před nádražím ještě přibudou informační tabule, jejichž obsah bude tematicky korespondovat s místem, kde se nacházejí. Cestující se z nich dozví zajímavosti z historie železnice a úzkorozchodných tramvají, které dříve spojovaly Bohumín s okolními městy. V sezóně kolemjdoucí potěší alej z atraktivních javorů červených, které na jaře před olistěním červeně kvetou a v průběhu podzimu mění barvu listů z tmavě zelené na oranžovo červenou.

Obyvatelé Bohumína dostali k Vánocům důstojný vstup do města.Zdroj: Jana Končítková

Přírodní materiály, které přednádražnímu prostoru vévodí, jsou náročné na údržbu, město proto doufá, že lidé nebudou mobiliář ničit. „Budeme pravidelně provádět údržbu veřejného prostoru, ale potřebujeme spolupráci cestujících. Jen na nich bude záležet, jak bude terminál v budoucnu vypadat. Chtěli bychom všechny slušně požádat, aby neodhazovali odpadky na zem, neodkládali nedopalky na víka košů, neplivali na dlažbu žvýkačky a nepolévali ji nápoji. Stejně tak prosíme, aby nezamykali kola k ochranným košům stromů, k jejich uschování slouží cykloboxy, kterých je přes sedmdesát, tedy dostatečný počet,“ podotkl Macura.

Terminál až na pár drobností už plně slouží cestujícím. Kromě obnovy veřejného prostoru bylo cílem projektu soustředit hromadnou dopravu do jednoho místa. To se podařilo díky systémům označovaným jako P+R, K+R a B+R. K zaparkování vozidla a pokračování dále hromadnou dopravou vyzývá systém P+R (park and ride). Krátkodobá parkovací stání označovaná jako K+R (kiss and ride) zase umožňují odvoz příbuzných do blízkosti nádraží autem a jejich opětovné vyzvednutí. A princip B+R (bike and ride) má cestující motivovat k ekologickému způsobu dopravy. Umožňuje dojet k terminálu na kole, bezpečně uložit bicykl do cykloboxů a pokračovat dále do zaměstnání či do školy vlakem nebo autobusem.

Významným novým dopravním prvkem je okružní křižovatka, která umožnila zrušit průjezd autobusů jednosměrnou ulicí 9. května a usnadnila výjezd z přilehlého parkoviště před budovou Policie ČR. Na konci Nádražní ulice vznikla odstavná plocha pro čekající autobusy. Jedna z největších investičních akcí města posledních let si vyžádala přes 40 milionů korun, město na ni získalo dotaci z integrovaného programu ITI ostravské aglomerace, která pokryla většinu nákladů.