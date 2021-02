Bohumín letos zažije i přes koronavirovou krizi jednu z nejsilnějších stavebních sezón. Kromě vlastních investic a oprav, které má v plánu místní radnice, se do ulic chystá i soukromý operátor, společnost T-Mobile, aby tu vybudoval rozsáhlou síť optických kabelů.

V příštích dvou letech chce zasíťovat optickými kabely prakticky celé centrum města a i některé jeho přilehlé oblasti. Obyvatelé tak musí počítat s tím, že bude postupně docházet k výkopovým pracím a následně nové pokládce povrchů.

"Operátor plánuje rozvést pod povrchem chodníků i silnic 27 kilometrů kabelů. Začít má už příští měsíc v lokalitě Alešovy ulice. Projekt rozdělil na několik etap," uvedla mluvčí města Bohumín Jana Končítková.

„Optické sítě jsou veřejné liniové stavby, investorovi stavbu nemůžeme zakázat. Nemáme žádný zákonný nástroj, abychom pokládku optických kabelů nepovolili. Operátor má platné stavební povolení a přistoupil i na naše tvrdé podmínky, že musí povrchy komunikací uvést do původního stavu v celé jejich délce a šířce bez ohledu na rozsah prací,“ vysvětlil starosta Bohumína Petr Vícha.

Zdroj: Město Bohumín

Město počítá s tím, že lidé budou výkopové práce vnímat negativně. V některých částech Bohumína totiž dojde k tomu, že investor rozkope povrchy, které radnice nákladně opravila teprve nedávno, například v ulici Na Chalupách, ve Vilové, Školní či Bezručově ulici.

„Optimální řešení, které by nezasahovalo do běžného života našich obyvatel a nemařilo naše realizované investice, bohužel neexistuje. Nezbývá nám, než požádat Bohumíňáky o toleranci a trpělivost, protože plánované stavební práce zasáhnou do dopravy, omezí provoz i parkování,“ konstatoval starosta.

Pro město je zásadní, aby se projekt zbytečně neprotahoval a byla zachována kvalita dopravní infrastruktury. „Budeme pečlivě kontrolovat kvalitu chodníků a silnic po výkopech, než je přebereme zpět. Pokud nebude jedna etapa dokončena, investor nebude moci začít s pracemi na další. Chceme tak minimalizovat riziko, aby nebyl v jednu chvíli rozkopaný celý Bohumín,“ uvedl Roman Pak z odboru životního prostředí a služeb městského úřadu.

Navíc bude radnice investorovi účtovat zábor veřejného prostranství, což by jej mělo motivovat k tomu, aby stavební práce neprotahoval. Čím déle jeho projekt potrvá, tím více musí zaplatit.

Investice společnosti T-Mobile patří podle jejích zástupců k těm větším. Operátor chce nabídnout bohumínským zákazníkům vysokorychlostní internet, sledování chytré televize a další moderní telekomunikační služby.

Dostupné pomocí kabelu by měly být až pro 5 500 domácností. Loni T-Mobile zasíťoval v republice zhruba 70 tisíc domácností a celkové číslo se nyní pohybuje okolo 200 tisíc.

I Bohumín má své plány a harmonogram oprav na letošní rok, které kvůli operátorovi nechce odkládat. Tou největší je rekonstrukce bývalé dělnické kolonie v Okružní ulici, hodlá také rozšířit parkovací možnosti ve městě, vyspravit osm úseků chodníků a šest silnic.