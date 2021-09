Nemocniční OČKO bylo dnes slavnostně otevřeno za účasti náměstka hejtmana MS kraje Martina Gebauera a havířovského primátora Josefa Bělici. První den v něm bylo naočkováno bezmála 200 zájemců.

„Některá velkokapacitní očkovací centra stěhujeme do krajských nemocnic hlavně proto, abychom mohli vrátit prostory hal, nákupních center a univerzit zpátky studentům, sportu, kultuře nebo nákupům. Je to i kvůli tomu, že řada lidí už je naočkována a pro ty, co to ještě nestihli, bude stačit menší kapacita očkovacího místa v nemocničních ambulancích. Na hrací plochu havířovské sportovní haly Slavie se tak opět vrátí sportovci a od září očkujeme v prostorách havířovské nemocnice, kde jsou na to zdravotníci velmi dobře připraveni,“ řekl náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

„Děkujeme vedení města Havířova za partnerskou pomoc ve zřízení velkoočkovacího centra v hale Slávie, která se dnešním dnem vrací ke svým původním účelům. Mám radost, že se nám v rekordním čase třech týdnů podařilo na vlastní náklady zrekonstruovat prostory v budově stravovacího provozu a vybudovat tam stejně moderní očkovací centrum, jaké bylo na Slávii. Jeho kapacita bude poloviční, tedy 600 osob za den. Stěhování jsme zvládli za dva dny, za což bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří se na něm podíleli“, uvedl ředitel havířovské nemocnice Norbert Schellong.

Nemocniční OČKO je vybaveno špičkovými technologiemi, vyvolávacím systémem, časomírou, upozorňující na opuštění odpočinkové zóny. I nadále platí, že je potřeba registrovat se přes rezervační systém ZDE.