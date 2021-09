Moravskoslezské oční centrum v NsP Karviná-Ráj je dlouhodobě podporováno i zřizovatelem nemocnice, Moravskoslezským krajem. K zástupu gratulantů se přidává i náměstek léčebné péče, MUDr. Martin Gebauer, MHA: „Jsem hrdý na práci, kterou vykonali zdravotníci Moravskoslezského očního centra pod vedením primáře Slepánka. Toto centrum se řadí mezi lídry v oftalmologii v kraji a to hlavně zásluhou právě pana primáře, který neusnul na vavřínech, ale rok od roku rozšiřuje spektrum vyšetření.“

„Naše pracoviště čeká v blízké budoucnosti poměrně dynamický rozvoj, takže rozhodně nesedíme s rukama založenýma v klíně. Vážíme si podpory zřizovatele nemocnice i vedení nemocnice, které vždy naše pracoviště intenzivně podporovalo. Nemocnice v Karviné-Ráji ročně ošetří v rámci Moravskoslezského očního centra 24 354 pacientů a každým rokem se tento počet zvyšuje. V rámci meziročního srovnání 2020/2021 navštívilo Moravskoslezské očnícentrum od 2531 pacientů více,“ nahlíží primár do statistik, které má nemocnice k dispozici.

Primář oddělení, MUDr. Jiří Slepánek se ohlíží za čtyřiceti lety praxe na tomto pracovišti: „Když jsem do Karviné na oční oddělení nastoupil, bylo mi 27 let. Byl jsem plný profesních snů a ideálů. Nastupoval jsem na oddělení, kde byla jedna ambulance a malá lůžková stanice. Dnes procházím pracovištěm, které se skládá z operačního sálu, robustního ambulantního traktu, který disponuje osmi specializovanými ambulancemi a lůžkového oddělení,“ říká spokojeně pan doktor Slepánek.

Moravskoslezské oční centrum v letošním roce slaví 40 let od svého založení. V čele tohoto pracoviště stojí již více než 20 let primář Jiří Slepánek. Moravskoslezské oční centrum patří mezi tři nejlépe vybavená pracoviště v České republice a právem seřadí mezi vyhledávaná pracoviště mezi pacienty z celé České republiky i zahraničí.

