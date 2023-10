Vzpomínáte? Od tragického požáru v karvinské diskotéce U Vlka uplynulo už 20 let. Jaké byly okolnosti a dopady tehdejšího případu?

Snímky vzniklé dva dny po požáru karvinské diskotéky U Vlka, která vzplála 25. 10. 2003. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Hudba, tanec, bujará zábava, které se tu noc účastnilo několik stovek lidí. Krátce po půlnoci se však nezřízené veselí změnilo v úprk z hořícího sálu a boj o život. Zraněno bylo při požáru asi 70 lidí, jedna mladá dívka přišla o život. Ve středu 25. října uplynulo přesně 20 let od požáru v karvinské diskotéce U Vlka, události, která se řadí k největším novodobým tragédiím v této zemi. Dva lidé kvůli tomu skončili ve vězení.

Co se tehdy stalo? Od světlice odpálené na parketu chytla jutová ozdoba pod stropem, rychlostí blesku se rozhořela, a hořící kusy následně padaly na stovky bavících se lidí.

„Když to vystřelilo, během několika málo vteřin chytl strop, ty plachty, nebo co to tam bylo. Krátce na to zhaslo světlo a nastala panika. Upadl jsem, ale dral jsem se k východu. Lidi šlapali po mě, já přes jiné. Zvedl jsem se až u východu,“ popsal místním novinám své zážitky tehdy osmnáctiletý mladík, který nakonec vyvázl pouze s lehce pohmožděným pravým zápěstím.

V nastalé panice se všichni tlačili ven z budovy jediným, a to hlavním vchodem. Jinudy to ani nešlo. Dva únikové vchody byly uzamčené. „Problém byl v tom, že dveře byly ucpané tlačícími se lidmi. Navíc se tam zablokoval stůl, takže přes něj tahali lidi ven, některým jsme asi polámali nohy, ruce, ale dostali jsme je ven,“ líčil tehdy Deníku drama u vchodu do budovy jiný mladý muž.

V budově v té době hořely ochozy a strop, z něhož padaly kusy rozžhaveného plastu z reklamních tabulí, které visely na bocích. Nesnesitelný žár navíc lidi spaloval a dusil.

Výsledek? Při požáru uhořela sedmnáctiletá Jana Poslová, která s kamarády pobývala v patře v banketce. Téměř sedmdesát dalších lidí skončilo v nemocnici s různě těžkými popáleninami a zraněními. Pět návštěvníků diskotéky dlouhé týdny doslova bojovalo o život, mnohým tento večer zásadně změnil jejich životy.

Jeden z karvinských házenkářů utrpěl popáleniny na 27 procentech těla. Kromě popálenin však lékaři ošetřovali u zraněných osob i zlomeniny a řezné rány.

Deník oslovil několik lidí, kteří tehdy na diskotéce byli. Nikdo z nich však nechtěl na 20 let staré události vzpomínat.

Nepodmíněné tresty a kontroly

Vina za tragédii padla nakonec na čtyři lidi. Prvním z nich byl tehdy třicetiletý Alexander Bosnay, který držel v ruce světlici, kterou však zapálil spolumajitel diskotéky Pavel Vlk. Oni také dostali u soudu nejvyšší tresty – tři (Bosnay) a čtyři (Vlk) roky nepodmíněně.

Bosnay se ani ne po roce dostal na svobodu poté, co mu prezident Klaus udělil milost. Pavel Vlk byl propuštěn po polovině trestu. Další dva spolumajitelé diskotéky - bratři Pavel a Roman Mirečtí - dostali podmínku za to, že budova v níž diskotéku provozovali, nevyhovovala bezpečnostním předpisům. Ne zcela v pořádku byla také kolaudace budovy.

Případ rozpoutal vlnu kontrol jak hasičů, tak pracovníků stavebních úřadů po celém kraji. Po této zkušenosti se zpřísnily i protipožární předpisy i pro schvalování takových prostor po stránce stavební způsobilosti. Budova po rekonstrukci pár let fungovala jako diskotéka, dnes je z ní sklad.