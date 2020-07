Protože se na ní podepsal zub času, bude místa posledního odpočinku bezvěrců, křesťanů i židů chránit zeď nová, jejíž stavbu financuje město. Hřbitov vznikl až po rozdělení města v roce 1920. "Do roku 1925 byli mrtví pochováváni na polské straně a právě v té době, mezi lety 1923-1926 se projektoval tento hřbitov na české straně města," říká místostarosta Českého Těšína Vít Slováček.

Na jeho projektování se podílel architekt Eduard David a stavěla jej firma místního podnikatele Eugena Fuldy, který ve městě postavil několik staveb.

Část hřbitovní zdi už je zdemolovaná, konkrétně osm polí hřbitovního ohraničení, a staví se část zdi na straně bývalé židovské části hřbitova. Kdysi byl totiž hřbitov rozdělen podle vyznávaného náboženství.

Samotná zeď je z železobetonové konstrukce. Za uplynulých 100 let ovšem beton zvětral a začal se rozpadat. „Současná technologie je trochu jiná. Nebude použita železobetonová technologie, nová zeď bude postavena z tvarovek. Zachováno každopádně bude to nejcennější, a sice tzv. kosočtvercová kovová mříž, kterou stavbaři vsadí do každého pole nové hřbitovní zdi," dodal Slováček.

Zůstanou i okrasné prvky na pilířích ve tvaru koule.

V letošním roce měly být opraveny dva úseky. Kvůli koronaviru se jedna etapa přesouvá na příští rok.