Odpoledne začnou volby. Bude volební účast mizerná jako posledně?

Dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14 budou lidé volit své zástupce kandidující do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Volby. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Dvaadvaceti poslancům z Moravskoslezského kraje končí čtyřleté funkční období. Někteří kandidují znovu, jiní už v dolní komoře Parlamentu ČR, nehledě na výsledek voleb, neusednou. „O přízeň voličů se bude v Moravskoslezském kraji v parlamentních volbách ucházet téměř 800 kandidátů z 18 politických stran a 8 hnutí, jimž krajský úřad vydal rozhodnutí o registraci kandidátní listiny,“ uvedla mluvčí kraje Miroslava Chlebounová. Na Frýdecko-Místecku byla před čtyřmi lety volební účast o něco nižší než v celorepublikovém měřítku, přesto se našly obce, kde se voliči k urnám hrnuli. Nad pětasedmdesát procent se vyšplhala volební účast v Kaňovicích a Malenovicích. Naopak o volby tradičně nebývá příliš velký zájem v Třinci, kde před čtyřmi lety přišlo k urnám necelých 52 procent oprávněných voličů, v Mostech u Jablunkova přišla volit sotva polovina lidí. Ve většině obcí a měst ve frýdecko-místeckém okrese, kterých je celkem dvaasedmdesát, zvítězila v roce 2013 sociální demokracie. Jen ve Frýdlantu nad Ostravicí a dalších sedmi obcích mělo nejvíce hlasů hnutí ANO, v Bukovci zvítězili lidovci, v Bašce, Raškovicích, Starých Hamrech a Staříči vládli komunisté. Lidé většinou chodí volit do volebních místností na radnicích či ve školách, najdou se ale i originálnější místa. Například část obyvatel Kunčic pod Ondřejníkem se může osvěžit prakticky hned po vhození hlasovacího lístku do urny. Jeden volební okrsek totiž sídlí v nově zřízeném pivovaru u vlakové stanice, kde dříve bylo kino. Na Karvinsku potvrdily výsledky parlamentních voleb v roce 2013 notorický známý fakt: tento kraj patří sociální demokracii. Tato strana zvítězila ve všech městech i obcích. Vzácně stejné je i pořadí prvních tří stran ČSSD, KSČM a hnutí ANO 2011. Takto vypadala vítězná trojice téměř všude v okrese. Skvělému výsledku ČSSD však neodpovídaly počty poslanců. „Oranžoví“ měli pouze jednoho poslance (Ladislav Šincl), stejně jako komunisté (Milada Halíková). Hned dva poslanci byli z hnutí ANO (Josef Hájek a Jan Sedláček). Jako už tradičně byla na Karvinsku i před čtyřmi lety jedna z nejnižších volebních účastí v zemi, přestože mnohde překročila 50 procent. Nejvíce voličů přišlo k urnám v Těrlicku, z větších měst dominoval Havířov. Naopak voliči-lemplové jsou jako vždy v Orlové. Ženské zastoupení mělo po posledních parlamentních volbách Novojičínsko, a to prostřednictvím Dany Váhalové (ČSSD) a Kateřiny Konečné (KSČM), která následně pražskou Malou Stranu opustila a stala se europoslankyní. Politické zastoupení poslankyň ilustroval i výsledek voleb. Přestože celkově v republice zvítězily pravicové strany, severní Morava a s ní i Novojičínsko zůstávají spíše levicové. V osmi z devíti měst okresu zvítězila ČSSD, pouze ve Frenštátě pod Radhoštěm vyhrála ODS. ČTĚTE TAKÉ: Oprava střechy bohumínského nádraží si vyžádá miliony korun

