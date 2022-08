„Po sedmnácti letech provozu potřebuje naše aquacentrum rozsáhlejší úpravy a servis. Rozhodli jsme se investovat do novějších technologií. V plaveckém bazénu se chystáme opravit podvodní světla a poničené části dlažeb v bazénové hale. Novinkou bude kompletní výměna vnitřního whirlpoolu, který již zastaral a začala se v něm projevovat koroze,“ vysvětlil ředitel městské společnosti Bospor Jan Resler.

Návštěvníci aquacentra jsou na krátkodobé zářijové uzavření bazénu už zvyklí. Letos však údržba potrvá o něco déle než obvykle. Namísto čtrnácti dnů se protáhne na téměř tři týdny. I tak jde o termín šibeniční.

„Pracovní čety se budou střídat na směny, abychom veškeré opravy stihli. Čeká nás i obměna saunového světa, kde plánujeme vybudovat novou ochlazovnu se stylovým dřevěným vědrem. Kompletně vyměníme i šatnový mobiliář, klienti se dočkají nových skříněk k odložení věcí a dojde i k rekonstrukci dlažby,“ doplnil Resler. Celkové náklady na opravy vyčíslil Bospor na 1,5 milionu korun.

Nejnavštěvovanější zařízení v Bohumíně čeká v září proměna, během níž se aquacentrum dočká výrazné modernizace. Pravidelná odstávka potrvá od 1. do 18. září.Zdroj: Jana Končítková

Až do konce prázdnin probíhá v aquacentru zvýhodněná akce na vstupné do bazénu. Ve všední dny dostanou návštěvníci k jedné zaplacené hodině druhou jako bonus gratis. Nejen díky tomu, ale především kvůli ukončení koronavirové pandemie zažívá bohumínský vodní svět mimořádně úspěšnou sezónu. V červenci jeho služeb využilo 23 800 klientů. Po zářijové odstávce se do areálu vrátí i oblíbené aktivity, jako je vodní aerobic či plavecká škola.