Hvězdní Twenty One Pilots, The Killers, LP a Martin Garrix. Méně známější hudebníci, které šli mnozí návštěvníci na festival takzvaně „objevit“, opět osobnostmi napěchovaný diskuzní Meltingpot, plejáda chutí ve stáncích i bohatý doprovodný program pro každého. To přinesl právě skončený ročník festivalu Colours of Ostrava, který královsky bavil.

Pohoda i vyšší tržby

„Návštěvníci byli ve velmi velké pohodě, což se odrazilo i na tržbách,“ zářil jeden ze stánkařů v design zóně Vladimír Beckert. Také pořadatelé si jej nemohou vynachválit.

„Festival proběhl skvěle, jsme nadšení, navíc až na jednu kapelu, která se musela omluvit z rodinných důvodů, vystoupily všechny včetně všech headlinerů, což je v současné celosvětové situaci zázrak,“ liboval si promotér festivalu Jiří Sedlák. Fanoušci se podle něj skvěle bavili, koncerty byly vynikající a Martin Garrix byl nejlepší možnou tečkou na závěr prvního pocovidového ročníku, jehož pozůstatky se nyní budou z areálu ještě asi týden odvážet.

Kapely nadchla atmosféra

Vzpomínat se ale bude také na návrat plastových, byť recyklovaných a opět recyklovatelných kelímků či nevyzpytatelný déšť. Jednou slunce, další den pláštěnky pak opět slunce a zase pláštěnky. S trpělivostí návštěvníků si voda z nebe hrála výsostně. Jednou musel být dokonce koncert na hlavní stage kvůli bouřce na chvíli přerušen. Právě při ní se krátce předtím projevil menší neduh festivalu, problémy s ozvučením, které započaly už při koncertu Princess Nokie, jež se za to posluchačům i omlouvala (a měla by i za svůj výkon), a jež se později přenesly i na vedlejší Liberty Stage.

„Chvíli hrála jen kytara a zpěvák nebyl slyšet, druhé pódium zase bylo místy strašně potichu,“ popsala pravidelná návštěvnice Kateřina, která na festivalu strávila všechny čtyři dny a diskutovat o zvukových problémech slyšela i řadu dalších návštěvníků. „O tom bohužel žádné informace nemám,“ omlouval se promotér Jiří Sedlák.

Avšak fanouškům – jejichž počet už pořadatelé několik let nezveřejňují, přestože díky čipům mají dokonalý přehled i o jejich aktuálním počtu v areálu – z celého srdce děkuje za krásnou atmosféru. Dotvořit ji pomohla třeba i noční dronová show nad hlavami návštěvníků.

Páteční atmosféra festivalu a dronová show:

„Kapely si hrozně pochvalovaly, jací jsou zde fanoušci, jak rozumí muzice a užívají si ji,“ předává promotér lidem zpětnou vazbu od účinkujících a děkuje všem lidem, kteří se o hladký průběh festivalu zapříčinili – na zajištění chodu jich pracovalo celkem 6426! Zajímavá jsou ale i některá další čísla.

„Za celý festival areálem prošlo 4950 dětí. V sobotu, kdy měli vstup zdarma, to pak bylo 936 seniorů. Festivalových jízdenek na MHD se prodalo přes čtyři a půl tisíce," prozradil Sedlák.

Letošní festival Colours of Ostrava, který v noci na dnešek skončil v ostravských Dolních Vítkovicích, patřil z pohledu policie i záchranářů k těm klidnějším. ČTK to dnes řekli mluvčí obou složek René Černohorský a Lukáš Humpl. Pořadatelé už několik let návštěvnost neuvádějí, podle odhadů návštěvníků a novinářů se pohybovala každý den kolem 40.000 lidí.

Do opatření, které souviselo se zajištěním veřejného pořádku během čtyřdenního hudebního festivalu, policie zapojila postupně několik set lidí. Šlo o dopravní policisty, hlídky v ulicích, příslušníky speciální pořádkové jednotky či pyrotechnika.

"Z pohledu policie letošní festival Colours of Ostrava patřil mezi ty klidnější. Nezaznamenali jsme žádné zásadnější incidenty. I z dopravního pohledu se vše obešlo bez komplikací," uvedl Černohorský. Dodal, že policisté zaznamenali jen několik případů krádeží zejména peněženek a mobilních telefonů. Někdy šlo i o ztrátu. "V některých případech se později věci našly," řekl mluvčí policie.

Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl uvedl, že zdravotníci v souvislosti s festivalem příliš práce neměli. "Zasahovali jsme jen u několika případů spojených s alkoholem či užíváním drog," řekl. (čtk)

O 900 korun víc

V nejbližších dnech už pro organizátory začnou přípravy následujícího ročníku, který se by se měl konat opět v industriálním areálu Dolních Vítkovic od 19. do 22. července. Ze ten si fanoušci připlatí. Čtyřdenní vstupenky na letošní dva roky odkládaný ročník stály v roce 2020 v první vlně 2390 korun, na příští rok jsou už nyní v prodeji za 3290 korun.

„Na festival s takovým zastoupením je to stále velmi příznivá cena, je takzvaně fanouškovská jen pro prvních pět tisíc lidí,“ upozorňuje Sedlák, podle něhož tři roky starou cenu už nešlo na stejné úrovni udržet. „Je to de facto zdražení po třech letech,“ říká. VIP vstupné na celý festival pak podraží z 5990 na 7990 korun.

Je to však i závazek nadále zkvalitňovat už tak důstojný program. „Plány už jsou v procesu, máme vytipovaná jména, ale dokud nebudou stoprocentně potvrzená, nemůžeme je prozradit. Větší jednání začnou po festivalu, ta nejdůležitější pak v září, kdy pojedeme do Londýna vyjednávat s největšími agenturami,“ popsal proces promotér Colours, jehož organizátoři mají další plány i s diskuzním fórem Meltingpot, který se opět setkal s velkým ohlasem, zaplňoval Gong i menší pódia, přičemž některé přednášky musely být operativně přesouvány do mnohem větších prostor.

„Jsme rádi, že jsme navázali na trend z roku 2019, kdy o Meltingpot výrazně vzrostl zájem, a že lidé na Colours mají rádi i velká a vážnější témata. Budeme fórum dále rozšiřovat, nevím, jestli kapacitně, ale co do významu řečníků a aktuálnosti témat určitě,“ přislíbil Jiří Sedlák.