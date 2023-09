Z havířovské městské části Prostřední Suchá zmizí v nejbližších dnech další tři obytné bloky, které patří společnosti Heimstaden.

Havířov. Demolice tří domů Heimstaden v Prostředí Suché | Video: Deník/Tomáš Januszek

Dělníci momentálně rozebírají domy v Hornické ulici a připravují je k demolici postupným odstraňováním dřeva, kovových součástí a skla.

„Jedná se o tři bloky neobydlených domů, které byly v části Prostřední Suchá v nevyhovujícím technickém stavu a jejich kompletní rekonstrukce by vzhledem k malému zájmu o bydlení v této lokalitě nedávala ekonomický smysl,“ vysvětlila mluvčí společnosti Heimstaden Kateřina Piechowicz a dodala, že momentálně se neplánuje na pozemcích nová výstavba.

Zabedněná okna mají i další dva bloky naproti přes Dělnickou ulici a dva domy v ulici Nový Svět. Jaký bude jejich osud?

V této části Havířova je to za poslední dva roky už druhá demolice bytových domů. Na podzim 2021 zmizely čtyři bloky na křižovatce Těšínské a Kpt. Jasioka.

Loni pak Heimstaden likvidoval několik bloků na starém Šumbarku v ulicích Jarošova a Šenovská.

Pozemky zejí prázdnotou

Stejně jako při loňské i předloňské demolici firma deklarovala, že o dalším využití tohoto prostoru chce rozhodovat společně s městem. Pozemky pod domy patří Heimstaden, okolí domu je města.

„Protože vnímáme, že jsme v tomto partnery, chceme o tom rozhodnout společně a najít takové řešení, které bude ku prospěchu lidí, kteří v okolí bydlí,“ prohlásila tehdy mluvčí společnosti.

Je to podobné jako v Karviné, kde jen v místní čtvrti Nové Město, budované od 50. let minulého století, zmizelo během posledních 10 let okolo 150 domů (domem se rozumí jeden vchod s určitým počtem bytů - pozn. aut.), což je odhadem okolo tisícovky bytů. Všechny pozemky, kde stávaly domy, jsou dnes zarostlé trávou a o budoucím využijí se pouze mluví, někdy ani to ne.

Společnost Heimstaden je majitelem více mež 40 tisíc bytů a komerčních prostor zejména na Ostravsku a Karvinsku. Domy a byty, které v posledních letech pro jejich špatný technický stav a nezájem o bydlení průběžně likviduje, „zdědila“ po společnosti Residomo a ještě před tím RPG-Byty. Všechno to jsou původní byty důlní společnosti OKD, kterou v roce 2004 získal podnikatel a finančník Zdeněk Bakala.