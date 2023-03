Olši má na okraji Karviné přemostit nová lávka, součást cyklostezky

Český a polský břeh Olše by měla do tří let spojit nová lávka pro pěší a cyklisty. Vyrůst má v části Louky, čímž propojí Karvinou s obcí Haźlach na polské straně. Lávka by tak měla sloužit jako součást mezinárodní cyklostezky.

Vizualizace. Karvinskou část Louky a obec Haźlach v Polsku by měla spojit nová lávka přes řeku Olši. | Foto: Se souhlasem MMK