Vzpomínky z velké části stále ještě žijících, více i méně známých a slavných sportovců, které spojuje aspoň dočasný pobyt v Českém Těšíně, se autorovi podařilo vydat v ten nejlepší okamžik. Město si totiž letos připomíná 100 let vzniku a i proto ten název - 100 let Českého Těšína, Osobnosti sportu v rozhovorech/vzpomínkách.

Unikátní knížka vznikala déle než rok a obsahuje rozhovory, vzpomínky a samozřejmě fotografie celkem 76 sportovců, přičemž tou nejstarší je dáma - 101letá Alžběta Cieslarová. "Už jsem nějaké knížky napsal, ale v tomto případě jsem doslova závodil s časem. Během jednoho roku jsem absolvoval 50 rozhovorů, to znamená, každý týden jsem někoho zpovídal, fotografoval, přepisoval záznam, text upravoval a poté autorizoval," vypráví Miloslav Vavrys.

Dodává, že velký dík patří bývalé šéfredaktorce Těšínských listů, paní Dorotě Havlíkové, která mu vnukla myšlenku zaznamenat příběhy a vzpomínky lidí, které žijí mezi námi a něco v životě dokázali, a na řadu z nich mu prý dala i kontakty. "Jako příklad uvedu příběh Rudolfa Schneebergera, který stejně jako jeho dva bratři boxovali. Letos oslaví 85 let a když jsem mu zavolal, ochotně mě pozval k sobě domů. Když jsem se divil, že nemá vystavené nikde žádní poháry a medaile, prozradil mi, že je kdysi zapůjčil na nějakou výstavu a už mu je nevrátili," vypráví autor knihy.

Při setkáních a povídání vyslechl mnoho zajímavých životních příběhů a zažil spoustu milých a dojemných situací. Mluvil s olympioniky, mistry světa, Evropy, Československa i České republiky, mistry sportu, osobnostmi města. "Ty nejstarší respondenty obdivuji pro jejich zápal a lásku ke sportu. Například již zmíněná paní Cieslarová má můj obrovský obdiv - ve svém věku je stále velmi bystrá a má obrovský smysl pro humor," říká Vavrys.

"Nejexotičtějším" sportem, jehož představitele zařadil do knihy, je raketové modelářství, a má hned dva reprezentanty - Mariana Mendroka a Petra Roszaka.

Nikdo neodmítl

Bylo něco, co jej při poslechu sportovních životních příběhů překvapilo? "Určitě. Třeba to, že nikdo neodmítl, když jsem jej požádal o rozhovor a řekl mu, že jej zařadím do té knížky. Anebo to, že všichni, jež jsme zpovídal, byli vždy perfektně připraveni, měli připravené fotografie, všechny věci. U těch mladších měli rodiče bohaté archivy článků o svých dětech," líčí dnes už emeritní učitel angličtiny. A protože i on býval úspěšným sportovcem - dělal kulturistiku a atletiku - patří mu místo v nové knize.

Milým překvapením pro něj byla i reakce lidí, kteří někdy měli se sportem co do činění. Když se rozneslo, že píše tuto knihu, ozývali mu lidé, občas i příbuzní těch sportovců, a nabízeli další jména. Takto se ocitl v knize např. příběh Stanislava Krauze nebo Bronislawa Jasiczka. "Samostatnou kapitolou je příběh těšínské legendy Standy Vincoura, který bohužel letos zemřel. Jsem velmi rád, že jsem s ním ještě stihl mluvit," vzpomíná Vavrys.

A je někdo, jehož jméno v knize nenajdeme, přestože by si to zasloužil? "Bohužel je. Až po uzávěrce knížky se mi ozval Jaromír Smelík, lodní modelář, mistr Evropy, mistr sportu a také sportovec ČSSR za rok 1977. "Snažil jsem se dělat nemožné, abych ho tam mohl zařadit, ale už to bohužel nešlo," mrzí Vavryse.

Křest bude v září

Co autor knihy o českotěšínských sportovních z jejich životních příběhů zjistil a vypozoroval? Jakou mají ti lidé společnost vlastnost? "To vím docela přesně. Je to nezdolná vůle, ctižádost, zodpovědnost a sebekázeň. A taky ve škole to velmi často byli premianti, žádní flákači," říká Miloslav Vavrys.

Dodává ale, že milá a nezapomenutelní byla setkání se všemi, kteří mu věnovali čas. Napříč celým sportovním i věkovým spektrem, které je v jeho knize přes 85 let. Autor s ní mluvil s lidmi z celkem 31 sportovních odvětví a je v ní přes 500 fotografií. Odložený křest knihy, která má 336 stran, proběhne 16. září v kavárně Avion. Autor má stále ještě několik výtisků k prodeji.