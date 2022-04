Kamiony musí přes centrum

Do města budou muset přes centrum po Jablunkovské a okolo vlakového nádraží.Problémy to způsobí také firmám, které na Nové Tovární mají výrobní haly a sklady. Nákladní auta se navíc budou prodírat středem Těšína, a to v období, kdy pokračuje rekonstrukce Nádražní ulice, v mostě se pohybují dělníci a těžká technika.

Kvůli uzavírce nebude jezdit ani pravidelná autobusová linka na trase Český Těšín – Třinec přes Tovární a zpět. „Objízdné trasy budou stanoveny přechodným dopravním značením. Jakým způsobem budou konkrétní spoje této linky provozovány, se cestující dozví prostřednictvím webových stránek dopravce a z informací uvedených na jednotlivých zastávkách,“ uvádí v radničních listech vedoucí odboru živnostenského a dopravy Tomáš Hloušek.

Vedení města tvrdí, že jinak situaci to nešlo. „S touto stavbou město čekalo, až se rekonstrukce ulice Nádražní posune do druhé fáze, která umožňuje obousměrný provoz a tedy i plynulý průjezd kamionů do průmyslové zóny v době uzávěry Třinecké ulice,“ sdělila Deníku starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková.

Cyklisté neprojedou, ale práce dosud nezačaly

Budování protipovodňových opatření na Ropičance si už zkraje roku vyžádalo demolici mostu na Nové Tovární, přes který vede cyklostrasa č. 10 do Třince a dále do Bukovce. Podle zástupců Povodí Odry tento most nevyhovuje ani na pětiletou povodeň. „Neexistuje jiné technické řešení, než most odstranit,“ uvedl technický ředitel Povodí Odry Břetislav Tureček.

Most už je dva měsíce stržený, ale na místě se stále nic neděje. Povodí Odry totiž dosud nevybralo dodavatele stavby. Kdy bude znám, se zatím neví. „Do doby ukončení výběru zhotovitele na protipovodňovou stavbu na Ropičance a Sadovém potoku v Českém Těšíně nebudeme poskytovat žádné informace,“ říká mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Proč se boural most, přerušila cyklotrasa, když se vědělo, že práce začnou až o několik měsíců později? „Fáze bourání mostu musela být dokončena před vyhlášením soutěže o zhotovitele stavby, která je v kompetenci Povodí Odry,“ tvrdí investiční odbor těšínské radnice.

Most přes ulici Nová Tovární je stržený. Povodní odry tam bude stvět nové protipovodňové hráze na říčce Ropičance.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Postaví město provizorní lávku pro cyklisty?

Protože komunikace patří městu, demolici také zajistilo. A protože práce na protipovodňových opatřeních na Ropičance potrvají i příští rok, město chce podle starostky Gabriely Hřebačkové vyjít vstříc cyklistům. Zváží umístění provizorní lávky pro pěší a cyklisty. Kdy to bude, to zatím není nikdo schopen říci.

„Jsme v kontaktu s Povodím Odry a musíme počkat na jméno zhotovitele, kterého Povodí Odry vybere do konce dubna. Teprve pak můžeme řešit lávku. Její umístění musíme probrat právě se zhotovitelem tak, aby nenarušily jejich postupy," tvrdí starostka Českého Těšína. Doplnila, že poté, co Povodí Odry práce ukončí, bude se pro přemostění Ropičanky hledat trvalé řešení.