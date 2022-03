Operátor, pokojská nebo práce v nemocnici. Takové možnosti mají ženy z Ukrajiny

Do haly k balicí lince, do lázní nebo do nemocnice. Takovou práci nabídly karvinské firmy Ukrajinkám, které prchly do Česka před útrapami války. Uprchlice jeví o práci zájem. Lékařka Julija by ráda pracovala v nemocnici.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zástupci několika místních firem dnes nabízely práci ženám z Ukrajiny, které dočasně bydlí v studentských kolejích v Karviné. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Mladá lékařka je původem z Charkova. Společně s dcerou a matkou utekly z rozbombardovaného města a všechny našly útočiště v Karviné. Na kolejích Obchodně podnikatelské fakulty, kde jsou spolu s další stovkou žen a dětí dočasně ubytovány, jsou už týden. Kdy, a zda vůbec se budou moci vrátit do rodné země, zatím nevědí, a tak se musí provizorně zařídit v českém azylu. I proto shánějí práci. „Jakoukoli práci,“ říká Irina, matka lékařky Julije, která by samozřejmě ráda pracovala v oboru. Putin, zdochni! Přípitek kávou a přání konce války v ostravském Kováku Obě ženy proto ve čtvrtek přišly na setkání se zástupci karvinského úřadu práce, který zorganizoval schůzku, na kterou pozval zástupce několika zdejších zaměstnavatelů, kteří by mohli ukrajinským ženám práci nabídnout. V lavicích velké školní auly tak usedlo okolo šedesátky žen ve věku od 25 až do možná 65 let. Práci nabídl několika ženám majitel rodinné firmy Simandl z Petrovic u Karviné. Svou nabídku dokonce pan Václav Simandl přednesl obstojnou ruštinou a přiblížil, o jakou práci se jedná. Děti přebývají v lázních Své nabídky představili také zástupci Lázní Darkov, kde už několik ukrajinských žen nějakou dobu pracuje, navíc v lázních od vypuknutí války pobývá necelá třicítka žen dětí a seniorů, kteří odešli před válkou a o které je v lázních kompletně postaráno. Na Ukrajině se dopouštíme zločinů. Zajatí ruští vojáci řekli, jaké měli rozkazy Zástupkyně firmy Mölnlycke, která má závody v Karviné i Havířově, nabídla asi dvě desítky pozic v provozu. Zájem o posily má také Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji. Lidé ze společnosti Heimstaden zase informovali o možnosti pronajmout si bydlení. Práce pro ženy moc není Ředitel kontaktního pracoviště Úřadu práce Karviná René Vašek byl rád, že se povedlo toto setkání zorganizovat. „Nechceme, aby Ukrajinci po dobu pobytu v Česko republice žili pouze z dávek sociální pomoci. Bylo by fajn, kdyby si našli zaměstnání, které je finančně aspoň trochu zabezpečí. Úřad práce proto zintenzivnil komunikaci se zaměstnavateli, kteří se nám hlásí s nabídkou vhodných míst pro tuto skupinu žen. Víme všichni, že na Karvinsku je pracovních příležitostí málo, navíc většina je vhodná spíše pro muže, ale doufáme, že se část ukrajinských žen podaří začlenit,“ řekl René Vašek. Karvinsko: Jídlo a drogerii. Toto momentálně uprchlíci potřebují nejvíce Připomněl také, že lidé, kteří v Karviné našli azyl před válkou, si práci mohou hledat i sami. „Máme databázi volných pracovních pozic, víme o firmách, které mají zájem o tyto pracovníky. Jsme schopni je vzájemně propojit,“ dodal. Do nemocnice ano, ale s dobrou češtinou Ukrajinky si nabídky vyslechly a díky přítomné tlumočnici se mohly doptat na nejasnosti a podrobnosti. Vyptávaly se na výši mzdy, výši sociálních pojištění, daní a mnoho dalších věcí. A po skončení všech prezentací se vrhly ke stolu, kde ležely seznamy jednotlivých zaměstnavatelů, aby se do nich zapsaly. Dočasný azyl u nádraží, lidé z Ukrajiny přebývají ve Wood Aréně v Ostravici Lékařku Juliji vyhledal sám náměstek pro léčebnou péči v NsP Karviná Miroslav Homza. Probral s ní možnost nástupu do nemocnice. Aby zde skutečně mohla nastoupit, musí ale splnit několik podmínek a hlavně si vše nejprve důkladně promyslet. „Nemám diplom klinického lékaře, takže jako tento pracovat nemohu. Musela bych projít kurzy, složit atestace a hlavně se nejprve naučit obstojně česky. Kdyby to ale šlo, budu ráda,“ řekla Deníku Julija Malynina.