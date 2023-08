Dělali hluk a rušili jej. A tak po mužích se strunovkami házel havířovský občan z okna sáčky s ledem a vodou. I to může být součást letních parných dnů ve městě.

Údržba veřejné zeleně v Havířově. | Foto: Libor Běčák

Že může být i sečení trávy nebezpečná práce? Je to tak. Své o tom ví Michal Grutman, jenž s kolegou ve středu od rána sekal trávník v centru Havířova. Vysloužil si za to ránu do hlavy sáčkem naplněným vodou a ledem.

Důvod? Někomu se zřejmě po ránu nelíbil hluk od sekačky.

„Byla to pořádná šleha. Dokonce mi spadla helma. Večer mě bolela hlava, dnes je to dobrý,“ řekl redakci den po incidentu Michal Grutnam s tím, že podobný útok zažil poprvé. Zatímco jeho zasáhl do hlavy sáček s ledem, kolem jeho kolegy létaly zase sáčky s vodou.

Dodal, že útočník byl s největší pravděpodobností pod vlivem alkoholu. „Viděl jsme toho člověka a nahlásil jsem incident městské policii. Doufám, že to budou řešit,“ řekl Grutman.

„Nesekejte, děláte kravál“

Důvodem napadení mohlo být opojení alkoholem, ale také fakt, že sekáči spustili stroje už kolem sedmé hodiny ráno, což se některým lidem nemusí líbit. Příspěvek zveřejněným Michalem Grutmanem na sociální síti vyvolal vášnivou diskuzi. Většina se mužů, kteří v rámci výkonu práce sekali trávník, zastává.

„Pánové tady makali už před sedmou ráno. Nezbláznili jsme se z toho a se synem se na ne ještě koukali. Jako sorry, ale někdo to dělat musí. Pracovní doba začíná v šest. Chápu ze se chtěli lidé třeba dospat po odpoledni nebo tak, ale ten jeden den se to snad přežije, ne? Naschvály se dělat opravdu nemusí. Nejsme děti,“ napsal Zuzana Urbančíková v reakci na některé názory, že hluk ze sekaček některé lidi budil.

„Komentáře jako: nemáte sekat trávu v 8 hodin a budit lidi!!!!! Tak s**t na vás, si to sekejte sami… Tvl, když nesekají, nadáváte, když sekají, tak je taky zle,“ reagovala ve svém příspěvku Anna Marešová.

Někteří si z případu dělali legraci. „To je pohoda, já dostal přímý zásah velkým balením hořčice v kelímku. Ale z projíždějícího auta,“ napsal třeba Hanys Burkot.

Občas prý lidem ujedou nervy

O tom, že lidem může vadit hluk, který vydávají sekačky při práci, ví i Jan Kotula, jednatel firmy Zámecký dvůr, která má zakázku na sekání trávy v centru Havířova na starost. „Slyšel jsem už o podobných útocích. Nejsou tak časté, ale zase ani ne ojedinělé,“ přiznal. Vysvětluje, že se sekáním trávy začínají jeho zaměstnanci brzy, a to kvůli horku. V jedenáct hodin už je to nesnesitelné,“ řekl Kotula s tím, že si je vědom toho, že lidi hluk může obtěžovat. I proto se prý snaží například v sobotu sekání eliminovat, anebo se pracuje jen chvilku dopoledne.

Vyjádření městské policie k případu bude k dispozici v pátek.

Popeláři musí mít dobré nervy

S útoky od obyvatel města mají zkušenost například pracovníci Technických služeb. „Těch projevů přízně, to myslím samozřejmě ironicky, vůči našim lidem, je hodně. Třeba popeláři jsou už asertivní, snaží se udělat svoji práci a odjet,“ přiznal ředitel Technických služeb Havířov Vojtěch Martínek.

Vzpomněl také na případ, kdy bezdomovci postříkali vůz popelářů sprejem. Měla to být odplata za to, když loni na podzim zemřela v jednom kontejneru jejich parťačka. Popeláři, přestože obsah nádoby kontrolovali, si nevšimli, že tam spí žena, kontejner vysypali do auta a lis ženu usmrtil.